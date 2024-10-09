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        Haberler Ekonomi Sigorta BES yatırımcısı hisse fonu oranını yüzde 40'a çıkarabilir - Sigorta Haberleri

        BES yatırımcısı hisse fonu oranını yüzde 40'a çıkarabilir

        Sigorta Sayfası programının bu haftaki konuğu İş Portföy Hisse Senedi Bölüm Müdürü Oğuz Ayhan oluyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarının oldukça başarılı olduğunu yılbaşından bu yana ortalama hisse senedi fon getirilerinin yüzde 40 olduğunu, fon bazında yüzde 55-60 getiri sağlayan fonlar bulunduğunu anlatan Ayhan aynı dönemde Borsa İstanbul'un getirisinin yüzde 20'de kaldığına dikkat çekti. Ayhan yılbaşından bu yana altın fonlarının yüzde 55 likit fonların da BES yatırımcısına yüzde 44 kazandırdığını söyledi. Ayhan yatırımcıların yavaş yavaş likit fonlardan hisse senedi fonlarına geçebileceğini ve dengeli bir portföy oluşturulmak istendiğinde portföylerde yüzde 40 hisse senedi, yüzde 20 altın ve gerisinin de likit fonlarda değerlendirilebileceğini söyledi.

        Giriş: 09.10.2024 - 10:33 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:46
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        BES hisse fonları borsayı katladı
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        Sigorta Sayfası programının bu haftaki konuğu İş Portföy Hisse Senedi Bölüm Müdürü Oğuz Ayhan oluyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarının oldukça başarılı olduğunu yılbaşından bu yana ortalama hisse senedi fon getirilerinin yüzde 40 olduğunu anlatan Ayhan aynı dönemde Borsa İstanbul'un getirisinin yüzde 20'de kaldığına dikkat çekti. Ayhan yılbaşından bu yana altın fonlarının ortalama yüzde 55 likit fonların da BES yatırımcısına yüzde 44 kazandırdığını söyledi.

        Ayhan yatırımcıların yavaş yavaş likit fonlardan hisse senedi fonlarına geçebileceğini ve dengeli bir portföy oluşturulmak istendiğinde portföylerde yüzde 40 hisse senedi, yüzde 20 altın ve gerisinin de likit fonlarda değerlendirilebileceğini söyledi.

        BES fonlarında altın varlığının yüzde 30 ve değişken fonlarla birlikte hisse senetlerinin de yüzde 30'luk pay aldığını söyleyen Ayhan borsada ağustos ayından bu yana başlayan düzeltme nedeniyle şu anda en yüksek getirinin altın fonlarında olduğunu ifade etti. Hisse senetlerinde fon bazında yüzde 55-60'a varan getirileri olduğunu ifade eden Ayhan fonların aktif yönetilmesi ve doğru hisse senetleri seçerek bu başarıyı sağladığını belirtti.

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        EGM SÜREKLİ YARIŞ HALİNDE TUTUYOR

        Fon yönetiminin başarısında BES fonlarının kurgusunun mücadele üzerine kurulu olmasının etkisi olduğunu ifade eden Ayhan, "Emeklilik Gözetim Merkezi her yıl fonları getirilerine göre standart sapma hesabıyla sıralıyor. Üç yıl standart sapmanın altında kalan fon yöneticisini devre dışı bırakıyor. Bu nedenle fon yöneticileri sürekli bir yarış içinde" diye konuştu.

        BES YATIRIMCISI ARTIK BİLİNÇLİ DAĞILIM YAPIYOR

        Ayhan bono fonları dışında tüm fonların getirilerinin birbirine yakın olduğunu da ifade ederek, şunları söyledi: "Fon yatırımcıları da son dönemde getiri elde edilebilen varlık dağılımını seçebiliyor. Kişiler kendi risk profilini doğru tespit ettikten sonra emeklilik şirketlerinin önerileri doğrultusunda fonlarını belirliyor. Yatırımcılar bu yıl da hisse senetleri fonlarına 1 milyon dolar civarında giriş yaptı. Altın fonlarında da benzer bir büyüme var." Ayhan yatırımcıların özellikle getiride bir kaç yıl zirvede kalanlar arasından seçmelerinin kendileri açısından iyi olabileceğini kaydetti.

        'BORSA ŞİRKTELERİNİN POTANSİYELİNİ GÖRÜYORUZ'

        Ayhan önümüzdeki dönem de hisse senetleri fonlarının yine potansiyel barındırdığını ifade ederek, "Fiyatlar düştüğü zaman hisse senetlerinde ağırlığı artırmak gerekiyor. Bizim borsada yılsonu beklentimiz hala 12-13 bin lira civarında. Ancak ekim ayı enflasyonu ile birlikte faiz hadlerindeki değişiklik bizim beklentimizi etkileyebilir. Ancak biz bu beklentiyi oluştururken şirketlerin değerlerini göz önüne alıyoruz. Bu değer bugün fiyatlanmayabilir. Ama biz analiz ettiğimizde borsada şirketlerin potansiyelini de görüyoruz. Bu potansiyelin bankacılık, holdingler, perakende ve diğerleri şeklinde gerçekleşebileceğini de hayal ediyoruz. Bugün öyle bir hava yok çünkü arz ve talep şu anda uyumsuz" diye konuştu.

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        #hisse senedi
        #Borsa İstanbul
        #Bireysel Emeklilik Sistemi
        #BES
        #altın
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