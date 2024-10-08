Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli İzmir'de buluştu!

Türk futboluna futbolcu, teknik adam ve yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden ve hem A Milli Takım'la hem de kulüp takımlarıyla tarihi başarılar elde eden Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli, İzmir Spor Zirvesi'nde bir araya geldi.

Efsane üçlü, konferansta Türk futbolunun sorunlarını masaya yatırırken, önemli açıklamalarda bulundular.

Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Kendi ülkemizde oynadığımız futbolla, Avrupa'daki rakiplerimiz arasında fark çok açık. Yıllardır bunu aşmak için çok çaba sarf ettik, kolay da olmadı. Orasını ayrı bir yer olarak kabul etmek lazım. O yüzden daha fazla konsantre, daha fazla dikkat gereken mecra Avrupa. Biz burada kendi içimizde yaptığımız yenilikleri çok beğenirken, onlar da durmuyor. Dolayısıyla akıl ile ekonomiyi çok iyi birleştirmek lazım. Bir transfer politikasını Avrupa için yapıyorsanız, herhangi bir baskı altında kalmadan takımınıza uygun davranmanız gerekiyor. Zaman zaman Avrupa'da hepimize sürpriz sonuç olmuştur, bunlar olacaktır da. Futbolda kimse durmuyor, herkes bir yere gidiyor. Her takım, her takımı yenebilir. Arada bir sürpriz sonuçlara hiçbir itirazım yok ama Avrupa da, Türkiye'deki gibi istikrar bekler. İstikrar yakalamanız lazım. Benim hayatım boyunca verdiğim tüm cevaplarda, Avrupa'nın önde olduğunu, Avrupa'daki başarının Türkiye'den daha önemli olduğunu ifade etmişimdir." dedi.

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"AVRUPA'YI TÜRKİYE'DEN DAHA FAZLA ÖNEMSİYORUM"

Deneyimli teknik adam, "Türkiye'de zaten sürekli oynuyoruz. 'Finale gelmek önemli, gelmişken, kupayı da alalım' demiştim. Sonuçta kazananlar hatırlanıyor, oraya doğru oynamak lazım. Sonuçta kimse final oynayana bir şey vermiyor. Böyle bakmak lazım. Kendi kişisel fikrim, Avrupa'yı Türkiye'den daha fazla önemsiyorum." diye konuştu.

"PARA VE AKIL BİR ARADA OLMALI"

Para ve aklın bir arada olması gerektiğini söyleyen efsane isim, "Para olup, aklınız yoksa bir işe yaramaz. Aklınız var da paranız yoksa o da bir işe yaramıyor. İkisini de çok doğru kullanmak gerekiyor. Eğer ilki işe yarasaydı, dünyanın en büyük zenginleri dünyanın en büyük takımlarını alırlar, istediklerini yaparlar ve başarılı olurlar. İkisi bir arada güzel bir şey. PSG, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamıyor." ifadelerini kullandı.

🎙️ Fatih Terim: "Trafik sıkışmış, gün yokmuş... O zaman hep kendi ülkemizde oynarsak hiçbir sıkıntı yok. Başarılı olmak istiyorsan, 60'tan aşağı maç oynamayacaksın. 'Ya maç yok mu diyordunuz', şimdi de şikayet ediyorsunuz." pic.twitter.com/TGKU3sDLQl — HT Spor (@HTSpor) October 8, 2024

"BAŞARI İSTİYORSAN 60'TAN AŞAĞI MAÇ OYNAMAYACAKSIN"

Öte yandan Terim, kulüplerin maç yoğunluğundan dolayı şiskayetçi olmalarıyla ilgili ise, "Trafik sıkışmış, gün yokmuş... O zaman hep kendi ülkemizde oynarsak hiçbir sıkıntı yok. Başarılı olmak istiyorsan, 60'tan aşağı maç oynamayacaksın. 'Ya maç yok mu diyordunuz', şimdi de şikayet ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ: PARA ARAÇTIR, ASIL AMAÇ FUTBOL OYNAMAK

Şenol Güneş de Fatih Terim'e katıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Geçmişte de büyük takımlar para harcıyordu, transfer yapıyordu. Çok transfer yapmak, çok para harcamak garanti etmez. Para bir araçtır. Asıl amaç futbol oynamak, futbolcu yetiştirmektir. Fatih Hoca'nın dediği gibi, aklınız olmazsa paranız bir şeye yaramaz. Kötü kullandığınızda hiçbir işe yaramaz. Fransa'da PSG'nin parası çokken, Monaco ve Lille şampiyon oldu. İngiltere'de Leicester şampiyon oldu."

🗣️ Şenol Güneş: "Fransa'da PSG'nin parası çokken Monaco ve Lille de şampiyon oldu."



🗨️ Fatih Terim: "Şampiyonlar Ligi şampiyonu da olamıyor bu arada PSG." pic.twitter.com/0JcpSSkmMB — HT Spor (@HTSpor) October 8, 2024

"PARAYI AKILLI KULLANMAK KULÜPLERİ BAŞARIYA GÖTÜRÜR"

Güneş sözlerine şöyle devam etti: "Üretim de olmalı yarışma da olmalı. Bunu yapan Barcelona üretmiyor mu? Bizde bu sisteme geçmek için kulüpler sancılı, başkan, hoca kendini göstermek istiyor. O zaman parası varsa harcanıyor. Hatta borçlanıyor. Bugün kulüplerin borçlanarak yarışması sağlıksız bir durumdur, doğru da değildir. Düzeltmek devletin, federasyonun, ilgili kuruluşların görevi olmalı. Parayı yarıştırmıyoruz, futbolcuları yarıştırıyoruz. Parayı akıllı kullanmak kulüpleri başarıya götürür."