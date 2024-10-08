ABD'li gazeteciden çarpıcı iddia: Biden, Netanyahu'ya küfretti

CNN'de yer alan habere göre, ABD'li gazeteci Bob Woodward'ın çıkacak olan "War" isimli kitabında Biden ile Netanyahu arasında son aylardaki görüşmelere ve perde arkalarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Kitapta, Biden ile Netanyahu arasındaki ilişkinin bu yılın bahar aylarında oldukça gerildiği ifade edildi. Nisan ayındaki bir telefon konuşmasında Biden'ın Netanyahu'ya Gazze Şeridi konusundaki stratejisini sorduğu, İsrail Başbakanı'nın ise Refah'a kara saldırısı düzenlemeleri gerektiğini söylediği aktarıldı.

Bunun üzerine Biden'ın "Bibi (Netanyahu'nun lakabı) bir stratejin yok." ifadesini kullandığı belirtildi.