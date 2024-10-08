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        Haberler Gündem Güncel 24 yaralı! Servis minibüsüyle otobüs çarpıştı | Son dakika haberleri

        24 yaralı! Servis minibüsüyle otobüs çarpıştı

        Malatya'da servis otobüsü ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 24 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 18:57 Güncelleme: 08.10.2024 - 18:57
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        Malatya'da, servis minibüsü ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada, 17'si öğrenci, 24 kişi yaralandı.

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        Kaza, saat 15.00 sıralarında, Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen halk otobüsü ile servis minibüsü bilinmeyen nedenle çarpıştı.

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        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

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        İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan 17'si öğrenci, 24 yaralı ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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