"Benim" dedi tel örgüyle çevirdi: 60 senelik yolu kapattı

Demirkol, tarlayı daha önce kiraya verdiklerini söyledi.

Tarlanın tamamının kullanılması için etrafını tel örgüyle çevirdiğini belirten Demirkol, "Köylüyü mağdur etmek istemiyorum ama yol tarlamızın ortasından geçtiği için tarlamızı bölüyor. Yaklaşık 4'te biri gitmiş oluyor." dedi.