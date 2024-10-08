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        Haberler Dünya NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna savaşın başından bu yana en zor kışını yaşıyor olabilir | Dış Haberler

        NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna savaşın başından bu yana en zor kışını yaşıyor olabilir

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın Rusya karşısında zor durumda olduğunu ve askeri yardımların artırılması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 19:37 Güncelleme: 08.10.2024 - 19:37
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        'Ukrayna savaştaki en zor kışını yaşıyor'
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        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın savaşın başından bu yana en zor kışını yaşıyor olabileceğini söyledi.

        Rutte, NATO karargahında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

        Stubb ile İttifak'ın öncelikli gündemi olan Ukrayna'daki savaşla ilgili son durumu ele aldıklarını belirten Rutte, Finlandiya'nın Ukrayna'ya sağladığı 2 milyar avronun üzerinde yardımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Rutte, Genel Sekreter olmasının akabinde geçen hafta Kiev'e düzenlediği ziyarette bu ülkeye askeri yardımları artırma gerekliliği mesajını verdiğini anımsatarak, "Rusya, Ukrayna'nın kritik enerji altyapısına saldırmaya devam ediyor. Ukrayna, tam ölçekli işgal başladığından beri en zor kışını yaşıyor olabilir." değerlendirmesini yaptı.

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        Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin soruya Rutte, "Bu aşamada spekülasyon yapmak istemiyorum ancak açıkça bu geri döndürülemez bir yol." yanıtını verdi.

        Rutte, 12 Ekim'de ABD'nin öncülüğünde Almanya'daki Ramstein üssünde yapılacak zirvede Ukrayna'ya sağlanacak askeri desteğin detaylı ele alınacağını kaydetti.

        "RUSYA EN ÖNEMLİ TEHDİT"

        Stubb da "Rusya, NATO ile Finlandiya için Avrupa'nın her yerinde ve ötesinde en doğrudan ve önemli tehdit olmaya devam ediyor." dedi.

        Rusya'nın iki tür savaş yürüttüğünü belirten Stubb, bunun, bir yandan Ukrayna'da uluslararası hukuk da dahil sınır tanımayan diğer yandan siber saldırıların da dahil olduğu hibrit savaş olduğunu kaydetti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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