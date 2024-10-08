Pelin Karaca'nın katil zanlısı: Aracın freni boşaldı

KAZA İDDİASI

Öte yandan zanlı Ali U'nun ifadesinde gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği Pelin Karaca ile aralarının bir süre önce bozulduğunu ve Karaca'nın kendisini terk ettiğini, son görüşmelerinde 21 yaşındaki kadını barışmaya zorladığını, kabul etmeyince de tartıştıklarını söylediği öğrenildi.