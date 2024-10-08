Nussknacker marka ucuz çikolatanın Türk ailesi temalı reklamı eleştiri aldı

Almanya’da süpermarket zinciri Aldi'nin bir Türk aileyi konu ettiği reklam sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Aldi, "Nussknacker" marka çikolatası için Almanya'dan memleketine dönen bir Türk işçi üzerinden klişelere sığınarak ve gurbetçi aileleri incitecek bir reklam filmi hazırladı.

Reklam filminde Almanya’daki Türklere ön yargılı bakış da görülürken ucuz marketin ucuz ürününe Türklerin hayran olduğu varsayımı getiriliyor.

Oryantalist bakış ile havalimanı kontrolünde bir şüpheli izlenimi uyandırması da ihmal edilmeyen Türk vatandaşının ülkesine döndüğünde ailesine çantasından çıkardığı ucuz çikolata ile mutluluk yaşatacağı öne sürülüyor.

Söz konusu reklam, sosyal medyada oryantalizm ve ırkçı bakış nedeniyle eleştiri konusu olurken yıllar önceki bir olay da hatırlatıldı.

1997’de Beşiktaş ile oynayan Bayern Münih’in taraftarı tribünlerde Türkleri aşağılamak için Aldi poşetleri açmıştı. Bayern Münih, yıllar sonra tribünlerdeki bu tavır için özür dilemişti. Aldi'nin ne zaman özür dileyeceği sorusunu da akıllara getirdi.

Reklam, Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları tarafından bu eleştirileri alırken Almanya’da farklı yorumlar dikkat çekti. Benzer eleştirilerin yanı sıra nostalji unsuru nedeniyle beğenilerini dile getirenler de görüldü.