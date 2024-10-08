Kuzey Kore lideri Kim, "en yakın yoldaşım" dediği Putin'in doğum gününü kutladı

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 72'nci doğum gününü kutlamak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesaj gönderdi.

Kim, Putin'in Pyongyang ziyaretinden bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin "yenilmez ve ebedi" hale geldiğini belirtti.

Rusya-Kuzey Kore ilişkisinin yeni bir seviyeye ulaşacağını ifade eden Kim, "en yakın yoldaşım" diyerek Putin'in doğum gününü kutladı.

Kim, Pyongyang'ın her zaman Moskova'yı destekleyeceğini, ülkeler arasındaki görüşmelerin "bağları sağlamlaştıracağını" ifade etti.