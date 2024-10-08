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        Haberler Dünya Kuzey Kore lideri Kim, "en yakın yoldaşım" dediği Putin'in doğum gününü kutladı | Dış Haberler

        Kuzey Kore lideri Kim, "en yakın yoldaşım" dediği Putin'in doğum gününü kutladı

        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ile ülkesinin ilişkilerini överek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "en yakın yoldaşı" olarak niteledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 22:12 Güncelleme: 08.10.2024 - 22:12
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        Putin'in doğum gününü kutladı
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        Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 72'nci doğum gününü kutlamak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesaj gönderdi.

        Kim, Putin'in Pyongyang ziyaretinden bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin "yenilmez ve ebedi" hale geldiğini belirtti.

        Rusya-Kuzey Kore ilişkisinin yeni bir seviyeye ulaşacağını ifade eden Kim, "en yakın yoldaşım" diyerek Putin'in doğum gününü kutladı.

        Kim, Pyongyang'ın her zaman Moskova'yı destekleyeceğini, ülkeler arasındaki görüşmelerin "bağları sağlamlaştıracağını" ifade etti.

        İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ

        Rusya Devlet Başkanı Putin, haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

        Rus lider Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiklerini belirterek, "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak nitelemiş, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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