Galatasaray'da Berat Luş imzayı attı!
Yerli oyuncularıyla sözleşme yenileme görüşmeleri yapan Galatasaray genç futbolcularıyla da mukavele imzalıyor. Altyapı oyuncusu Berat Luş ile üç yıllık profesyonel sözleşme imzalandı
Milli maç arasına lider giren Galatasaray'da yönetim yerli futbolcularla sözleşme yenileme görüşmelerine devam ediyor.
Başta Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan olmak üzere yerli oyuncularının yıllık ücretlerini revize etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, genç yıldızlarını da elde tutmayı amaçlıyor.
Galatasaray altyapısından yetişen Berat Luş ile masaya oturan sarı-kırmızılı idareciler, 17 yaşındaki kanat oyuncusu ile üç yıllık anlaşmaya vardı.
Hafta içinde RFS maçı için Letonya'ya da götürülen genç yıldızla masaya oturan Galatasaray, Berat ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Galatasaray'ın 19 yaş altı takımının en önemli skorerlerinden olan 17 yaşındaki futbolcu ile üç yıllık mukavele de resmen imzalandı.
Bu sezon 19 yaş altı süper liginde 6 maça çıkan Berat 3 gol atarken 1 golün hazırlayıcısı oldu.
2018'den bu yana Galatasaray altyapısında forma giyen Berat'ın abisi Süleyman Luş da uzun süre sarı-kırmızılı kulübün altyapısında forma giymişti.