Galatasaray'da Berat Luş imzayı attı!

Milli maç arasına lider giren Galatasaray'da yönetim yerli futbolcularla sözleşme yenileme görüşmelerine devam ediyor.

Başta Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan olmak üzere yerli oyuncularının yıllık ücretlerini revize etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, genç yıldızlarını da elde tutmayı amaçlıyor.

Galatasaray altyapısından yetişen Berat Luş ile masaya oturan sarı-kırmızılı idareciler, 17 yaşındaki kanat oyuncusu ile üç yıllık anlaşmaya vardı.

Hafta içinde RFS maçı için Letonya'ya da götürülen genç yıldızla masaya oturan Galatasaray, Berat ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın 19 yaş altı takımının en önemli skorerlerinden olan 17 yaşındaki futbolcu ile üç yıllık mukavele de resmen imzalandı.