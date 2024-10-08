NYT yazdı: İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak mı?

Son günlerde artan İsrail-Lübnan Hizbullahı gerilimi sürerken, İran'ın geçtiğimiz hafta İsrail'e yüzlerce füzeyle düzenlediği saldırının ardından bölgede nelerin yaşanacağı belirsiz. İsrail, İran'ın nükleer tesislerine olası bir saldırı düzenleyebileceği mesajını verdi, ABD bu konuda endişeli. Peki ama bunu yapabilirler mi?

New York Times'ın haberine göre, İsrail güçleri 22 yıldır bu an için plan yapıyor. Ancak bir sonraki misilleme turunda İran'ın nükleer tesislerine saldırmaları veya Amerikan yardımı olmadan başarılı olmaları pek olası görünmüyor.

Aynı zamanda Biden yönetimine bir mesaj göndermek için tasarlanmıştı: İsrail hava kuvvetleri operasyonu tek başına yürütmek için eğitim alıyordu, ancak 30 bin poundluk "sığınak delici" cephaneliğiyle ABD saldırıya katılırsa başarı şansı çok daha yüksek olacaktı.

İki yıl önce, düzinelerce İsrail savaş uçağı Akdeniz üzerinde uçarak İran'ın nükleer tesislerine saldırıyı simüle etti, İsrail savunma kuvvetleri bunu açıkça "uzun menzilli uçuş, havadan yakıt ikmali ve uzak hedeflere vurma" tatbikatı olarak duyurdu. Tatbikatın amacı sadece İranlıları korkutmak değildi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'i nükleer veya enerji tesislerine saldırmamaları konusunda uyardı ve İran'a verilecek herhangi bir yanıtın "orantılı" olması gerektiğini söyledi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'a, misilleme adımlarından kaçınması isteğini açıkça belirtti. Gallant'ın Çarşamba günü Washington'da Austin ile görüşmesi planlanıyor.

NYT'ye konuşan eski ve şu anki İsrailli üst düzey yetkililer, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine önemli bir hasar verme kapasitesine sahip olup olmadığı konusunda şüpheli.

Yetkililer, İsrail'in İran'ın füze saldırılarına yanıt olarak ilk misillemesinin askeri üslere ve bazı istihbarat merkezlerine odaklanmasının muhtemel olduğunu söyledi. En azından başlangıçta, İsrail'in nükleer tesisleri hedef alması pek olası görünmüyor.

Biden dahil Amerikalı yetkililer, böyle bir saldırının gerçekleşmemesi için çabalıyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.