Fatih'te sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini bulan adam intihara kalkıştı
İstanbul Fatih'te sabah saatlerinde karısıyla tartışarak evden çıkan adam, döndüğünde eşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Sinir krizi geçirerek intihar teşebbüsünde bulunan adam hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı
Fatih'te, tartıştığı karısının evde cansız bedeniyle karşılaşınca intihar teşebbüsünde bulunan kişi, hastaneye kaldırıldı.
SABAH SAATLERİNDE KARISIYLA TARTIŞIP EVDEN ÇIKTI
İskender Paşa Mahallesi Yeşil Tekke Sokak'ta, sabah saatlerinde eşi D.M. ile tartışan T.M, evden çıktı.
EVE DÖNÜNCE EŞİNİN CANSIZ BEDENİYLE KARIŞLAŞTI
Akşam saatlerinde evine dönen T.M, eşi D.M'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın etkisiyle intihar teşebbüsünde bulunan T.M. için ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından intihara kalkışan T.M'yi hastaneye kaldırdı.
Polis ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından D.M'nin cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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