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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş açıkladı: Lyon maçında taraftar yasağı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş açıkladı: Lyon maçında taraftar yasağı!

        Beşiktaş Kulübü, Olympique Lyon maçına siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 19:00 Güncelleme: 07.10.2024 - 19:07
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        Beşiktaş'a Lyon maçında taraftar yasağı!
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        Beşiktaş Kulübü, Olympique Lyon maçına siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağını duyurdu.

        Siyah Beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Olympique Lyon – Beşiktaş Maçı Hakkında Taraftarlarımıza Önemli Duyuru

        Lyon Valisi, Futbol Takımımızla Olympique Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak, taraftarlarımızın stadyuma ve Lyon kentine alınmamasına karar vermişti.

        Kulübümüzün söz konusu kararın gözden geçirilmesi için yaptığı girişimler doğrultusunda; Lyon Valiliği, Fransız Emniyeti, UEFA Güvenlik Birimi, Türkiye Futbol Federasyonu Güvenlik Koordinatörlüğü ve Türkiye NFIP'nin katılımıyla gerçekleşen güvenlik toplantısı neticesinde, 2017 yılında yaşanan ciddi olayların tekrar etme ihtimali ve yüksek güvenlik riski nedeniyle Lyon Valiliği'nin aldığı karar kesin olarak onandı.

        Olympique Lyon – Beşiktaş müsabakasında taraftarlarımızın deplasman tribününde yer alamayacağını belirtir, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına söz konusu maç için seyahat programı yapılmaması hususunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız.

        Saygılarımızla, Beşiktaş JK"

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