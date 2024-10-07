Savaş biterse borsa nefes alır

Habertürk TV'de borsa ve sermaye piyasalarının konu alındığı Ayılar ve Boğalar programı başladı. Her pazartesi saat 10.30'da seyircisi ile buluşacak olan programı ekonomi gazetecisi ve haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak hazırlayıp sunuyor.

Programın ilk konuğu sermaye piyasaları uzmanı Ostim Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Berra Doğaner oldu. Borsayı İran ve İsrail arasında şiddeti giderek artan gerilimin ve çatışmaların yanı sıra yüksek gelen enflasyonun faiz indirimi beklentisini ötelemesinin olumsuz etkilediğini anlatan Berra Doğaner, bunların yanı sıra kötü gelen PMI verilerinin de hisse senetleri piyasasının kan kaybetmesinde önemli rol oynadığını anlattı.

FAİZ İNDİRİM SÜRECİ YİNE EN ÖNEMLİ ETKEN Geçen hafta cuma günü seans kapanışına doğru borsanın yüzde 2,4 yükselmesinin bu kadar olumsuz gelişme içinde tek iyi haber olduğunu vurgulayan Doğaner, ancak önümüzdeki dönem borsayı olumlu etkileyebilecek bir dizi etken olabileceğini vurguladı. Bunlardan ilkinin ötelense bile faiz indirim süreci olduğunu vurgulayan Doğaner, borsada satın alınabilecek en güçlü etken bu gelişme olacağını, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin olası not artırımı ve yurtdışındaki faiz indirim süreçlerinin borsayı destekleyebileceğini söyledi. Doğaner, yanı başımızdaki Ortadoğu'da her geçen gün şiddetlenen çatışmaların sona ermesinin de borsayı nefes aldıracağını kaydetti.