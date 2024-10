Savaş biterse borsa nefes alır Habertürk TV'de her pazartesi yayınlanacak olan ve ilk bölümü seyircisi ile buluşan Ayılar ve Boğalar Programı'nın ilk konuğu Dr. Berra Doğaner oldu. Geçen hafta cuma günü seans kapanışına doğru borsada yüzde 2,4 yükselmesinin bu kadar olumsuz gelişme içinde tek iyi haber olduğunu vurgulayan Doğaner, ancak önümüzdeki dönem borsayı olumlu etkileyebilecek bir dizi etken olabileceğini vurguladı. Bunlardan ilkinin ötelense bile faiz indirim süreci olduğunu vurgulayan Doğaner, borsada satın alınabilecek en güçlü beklentinin bu gelişme olacağını, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin olası not artırımı ve yurtdışındaki faiz indirim süreçlerinin borsayı destekleyebileceğini söyledi. Doğaner, yanı başımızdaki Ortadoğu'da her geçen gün şiddetlenen çatışmaların sona ermesinin de borsayı nefes aldıracağını kaydetti.

Giriş: 07.10.2024 - 15:18 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:38

