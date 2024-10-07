İstanbul'da iki ilginç olay: Akan trafiğe aldırış etmeden yol ortasında dakikalarca yürüdüler
İstanbul Sultangazi'de bir kadın, akan trafikte araçlara aldırış etmeden cep telefonuna bakarak uzun süre yürüdü. Başka bir kadın ise TEM Otoyolu'nda hayatını tehlikeye atarak dakikalarca yürüdü. Hem kendi hayatlarını hem de trafikteki sürücüleri tehlikeye atan iki kadının yolda yürüdüğü bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken neden yürüdükleri ise merak konusu oldu.
İstanbul'da dün iki ilginç olay yaşandı.
İlk olay, dün gece saatlerinde 50.Yıl Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi.
Bir kadın elindeki telefona bakarak, uzun süre caddede yürüdü.
Akan trafiğie aldırış etmeden uzun süre araçlar arasında yürüyen kadın sürücülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bazı sürücüler uyarıda bulunsa da, kadın uyarılara aldırış etmedi.
TEM OTOYOLUNDA YÜRÜDÜ
İkinci olay ise, Sultangazi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi.
Kadın, akan trafiğe aldırış etmeden TEM'de uzun süre yürüdü. Hem kendi hayatını hem de sürücüleri tehlikeye atan kadın araçların korna çalmasına da aldırış etmedi.
Kadının otoyol kenarında yürüdüğü ve araç sürücülerinin korna çaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.