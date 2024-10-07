Galatasaray'da Mauro Icardi kayıp!

Galatasaray, milli maç arası öncesinde hata yapmayarak çıkışta olan Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıları galibiyete taşıyan gol Yunus Akgün'den gelirken, takımın en büyük gol umudu Mauro Icardi ise yine etkisiz bir performans sergiledi.

RFS maçının ardından Alanyaspor karşısında da varlık gösteremeyen Arjantinli yıldız, 81 dakika sahada kalmasına rağmen hiç şut atamadı. Topla yalnızca 26 kez buluşan Icardi, girdiği beş ikili mücadelenin sadece birini kazanabildi ve gol yollarında etkisiz kaldı.