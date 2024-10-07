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        Galatasaray'da Mauro Icardi kayıp!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu maçta da etkisiz bir performans gösterdi.

        Giriş: 07.10.2024 - 09:50 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:03
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        Icardi kayıp!
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        Galatasaray, milli maç arası öncesinde hata yapmayarak çıkışta olan Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıları galibiyete taşıyan gol Yunus Akgün'den gelirken, takımın en büyük gol umudu Mauro Icardi ise yine etkisiz bir performans sergiledi.

        RFS maçının ardından Alanyaspor karşısında da varlık gösteremeyen Arjantinli yıldız, 81 dakika sahada kalmasına rağmen hiç şut atamadı. Topla yalnızca 26 kez buluşan Icardi, girdiği beş ikili mücadelenin sadece birini kazanabildi ve gol yollarında etkisiz kaldı.

        Icardi'ye ise teknik direktör Okan Buruk sahip çıktı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında oyuncunun fiziksel durumu sorulduğunda Buruk, "Yürüyen Icardi eleştirilerine katılmıyorum. Sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Sakatlıktan dönen bir oyuncunun bu kadar süre oynamak istemesi bizim için önemli. Icardi bizim yıldızımız" açıklamasını yaptı.

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