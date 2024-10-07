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        Haberler Magazin Fedon, 'Gavur' eleştirilerine cevap verdi - Magazin haberleri

        Fedon, 'Gavur' eleştirilerine cevap verdi

        Fedon, kimliğine yönelik 'Gavur' eleştirilerine tepki gösterdi; "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım. 27 ay gönüllü askerlik yaptım. Bana 'Gavur' diyenlere hodri meydan"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 08:44 Güncelleme: 07.10.2024 - 08:44
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        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
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        Rum asıllı Türk şarkıcı Fedon, kimliğine yönelik 'Gavur' eleştirilerine tepki gösterdi. Fedon tepkisini; "Bana, 'gavur' diyorlar ama benden daha fazla bu ülke için mücadele eden yok. Vergimi ödüyorum, askerlik görevimi fazlasıyla yaptım. Türk’lük konusunda beni sorgulayacak kimse yok, sadece Allah” sözleriyle dile getirdi.

        "27 AY GÖNÜLLÜ ASKERLİK YAPTIM"

        Sözlerini; "Ben Hristiyanım ve Rum kökenliyim ama çoğu Müslüman’dan daha Türk’üm. Bu ülke için hizmet ettim, 27 ay gönüllü askerlik yaptım, vatanımı seviyorum" şeklinde sürdüren Fedon, 78 yaşında olduğunu ama jübile yapmayı düşünmediğini dile getirdi.

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        "ZEKİ MÜREN VE METİN AROLAT GİBİ ÖLMEK İSTİYORUM"

        Belgeselinin yapılacağını ve bir kitap yayımlayacağını söyleyen Fedon; "Jübilem, mezarda olacak. Sahneyi bırakmayı asla düşünmüyorum. Sahnede çalışmak benim için bir yaşam tarzı. Bugüne kadar kazandığım paraları tatil beldelerinde yan gelip yatmak için değil, çalışmak için harcadım. Son nefesime kadar sahnedeyim, Rabbim ne derse o olur ama sahnede veda etmek istiyorum. Sahnede çalışmak benim için bir yaşam tarzı, sonuna kadar sahnedeyim. İnşallah ölümüm Metin Arolat ve Zeki Müren Gibi sahnede olur" dedi.

        "ÇAPKIN OLAN ERKEK DEĞİL, KADINDIR"

        Maddi konularda; gösterişten uzak olduğunu ifade eden Fedon, çocuklarını yetiştirmek için çok çalıştığını söyledi: Çocuklarımı okuttum, büyüttüm. Eşek gibi çalıştım, bey gibi yedim. Hâlâ Bodrum’da kirada oturuyorum.

        Fedon, kendisine yüklenen ‘çapkın’ imajı hakkında esprili açıklamalarda bulunarak bu konuda şunları söyledi; "Çapkın olan erkektir diye düşünülüyor ama aslında çapkın olan kadındır, istediği zaman seni elde eder."

        Fedon, askerlik görevini; 1966'da Amasya'da ifa etti.

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        #fedon
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