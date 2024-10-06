İbrahim Yıldız yazdı: Harika gole VAR engeli!

Geçen hafta Galatasaray karşısında, 3-0’lık yenilgiden 3-3’ü yakalayan Kasımpaşa güzel oyunu ile büyük sükse yapmıştı.

Bodrumspor maçı kolay gibi gözüküyordu. En azından Galatasaray maçının yüksek performansı kazanma duygusunu yaratıyordu.

Ne var ki, istenilen oyun gerçekleşmedi. Bunun temel nedeni rakip Bodrumspor’un bir puanı hedefleyen oyun anlayışıydı. Maç süresince olabildiğince tempoyu düşürdüler. Başta kaleci olmak üzere her duran topu çok ağır kullanarak zamana oynadılar. Hatta, zamanı çaldılar. Orta hakem Direnç Tonusluoğlu, Bodrumsporlu oyuncuların zaman çalma girişimlerine seyirci kaldı.

Bodrumspor kalecisi Souza tartışmasız maçın yıldızı oldu. 3 net gol olabilecek pozisyona izin vermedi. Kaçan goller Kasımpaşalı oyuncuları mental olarak etkiledi. Son anlarda yaptıkları girişimler de sonuç vermedi.

Bodrumspor ikinci yarıyı 10 kişi oynadı. Savunmaya iyice kapandılar. 'Çanakkale Geçilmez' taktiğini iyi uyguladılar. Hedefleri bir puandı. Bunu da elde ettiler. Karşılaşma boyunca rakip kalede çok az göründüler. Özellikle ikinci yarı pozisyonları yoktu.

Şaşırtıcı hatta skandal diyebileceğimiz bir karardı.

Gol öncesi hakemin çok yakınında olan pozisyona hakem devam işareti yaptı. Faul söz konusu değildi. Doğal bir hareketti. Kasımpaşalı oyuncu topa yükselirken, Bodrumsporlu oyuncu rakibine bakıp engellemeye çalışıyor, topa yükselmiyor. Ardından gelen gol sonrası yapılan uyarı neden yapıldı? VAR, bu tür pozisyonlar için VAR protokolünü tam olarak uyguladı mı? Bu soruların yanıtı ne yazık ki, takıma göre değişiyor.

Hakem Tonusluoğlu, VAR uyarsa da kararının arkasında duramadı. Yanlışı doğruya tercih etti. Herkesin bir hesabı var belli ki.