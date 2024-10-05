UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
Football Meets Data'nın hazırladığı verilerle UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali en yüksek takımlar sıralandı. İşte temsilcilerimizin şampiyonluk ihtimalleri...
Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kazanma ihtimali en yüksek takımları açıkladı. Yapılan sıralamada kupayı kazanma olasılığı en yüksek Türk kulübü de belli oldu.
İşte o sıralama ve takımların kupayı kazanma ihtimalleri:
1- Tottenham Hotspur - %13
2- Lazio - %12
3- Athletic - %9
4- Lyon - %7
4- Manchester United - %7
5- Slavia Prag - %6
5- Porto - %6
6- Eintracht Frankfurt - %5
6- Roma - %5
7- Galatasaray %4
8- Fenerbahçe - %3