Hamas yöneticisi 7 Ekim saldırıları hakkında BBC'nin sorularını yanıtladı

BBC'nin uluslararası editörü Jeremy Bowen'ın sorularına yanıt veren Hamas'ın iki numaralı ismi, 7 Ekim 2023'te Hamas savaşçılarının sivilleri hedef aldığını inkar etti.

7 Ekim'deki saldırıda çoğu İsrail vatandaşı 1200 sivil hayatını kaybetti, 250'si rehin alınarak Gazze'ye götürüldü.

Hamas, ABD, İngiltere, Avrupa Birliği dahil çeşitli ülkelerin "terör örgütü" listesinde yer alıyor.

Röportaj Hamas'ın siyasi yönetiminin büyük kısmının konuşlandığı Doha'da yapıldı.

Halil el Hayya, selefi İsmail Haniye'nin Temmuz ayında İsrail tarafından suikasta uğramasının ardından örgütün Gazze dışındaki en üst düzey yöneticisi oldu.

İran, bu röportaj kaydedildikten yaklaşık bir saat sonra İsrail'e balistik füzelerle saldırdı.

"Dünyaya uyarı göndermemiz gerekti"

JB (Jeremy Bowen): Geçen sene 7 Ekim'e geri dönelim, Hamas İsrail'e neden saldırdı?

HH (Halil el Hayya): Dünyaya bir uyarı göndermemiz; onlara davası ve talepleri olan bir halk olduğumuzu söylememiz gerekiyordu. Siyonist düşman İsrail'e bir darbeydi ve uluslararası topluma bir uyanış çağrısıydı.

İnsanlara onlarca yıldır işgal altında yaşayan bir halk olduğunu anlatmak için bir şey yapmamız gerekiyordu.

JB: Neden çocuklar dahil bu kadar çok sivil öldürüldü?

HH: 7 Ekim'de direniş savaşçılarımızı sivilleri, kadın ve çocukları hedef almamaları için uyardık.

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Hedef Gazze'de sürekli öldüren, bombalar yağdıran ve yok eden işgal askerleriydi. Sivillerin öldürülmesini desteklemiyoruz.

Sahada kesinlikle kişilere bağlı hatalar ve eylemler gerçekleşti. Savaşçılar hayatlarının tehlikede olduğunu düşünmüş olabilir.

JB: Adamlarınız tehlikede değildi, yerde oturan dehşete uğramış sivillerin başında silahlarla bekliyorlardı. Buna savaş denemez.

HH: Savaşçıların evlere nasıl girdiklerini gördük. Ailelerle konuştular, yemek yiyip bir şeyler içtiler.

JB: Üzgünüm, onlara ateş ediyorlardı. Görüntüleri var.

HH: Girdikleri bazı evlerdeki kadın ya da çocukların hiçbiri korkmamıştı. O videolar işgalci İsrail tarafından yayımlandı. Bizim tarafımızdan değil.

JB: 7 Ekim'den bu yana olanlara geçelim. Aradan geçen bir yılda Gazze enkaz içinde, çoğunluğu siviller olmak üzere 40 binden fazla ölü var, İsrail'e karşı savaşma kapasiteniz büyük ölçüde azaldı. Bütün bunlara değdi mi? Böyle bir şey olacağını öngörmüş müydünüz?

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HH: Bundan kim sorumlu? İşgal ve ordusu. Gazze'yi kim yok etti? İnsanlarını kim öldürdü? Şu anda sığınaklarda, okullarda ve hastanelerde sivilleri kim öldürüyor?

Dünyaya ve uluslararası hukuku yapanlara sorun. Kendimizi savunuyoruz. İşgalden 1200 kişi öldürüldüyse, bu İsrail'in 50 bin kişiyi öldürmesini ve Gazze'nin tamamını yok etmesini nasıl meşrulaştırıyor? Onlar için bu kadarı yeterli değil mi? Ama öldürme, işgal ve yok etme arzusuyla motive olmuş durumdalar.