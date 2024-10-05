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        Haberler Gündem 3. Sayfa Parmağı kopan arkadaşını hastaneye götürüyordu! Radar ceza kesti! Sonuç ne oldu? | Son dakika haberleri

        Parmağı kopan arkadaşını hastaneye götürüyordu! Radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?

        Antalya'da, çalışırken parmağı kopan iş arkadaşını hastaneye yetiştirmek için hız yapan sürücüye, 6 bin 439 liralık radar cezası kesildi. Hızın kasıtlı yapılmadığı belirtilerek mahkemeye başvuruldu. İşte karar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:39
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        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Antalya Serbest Bölge'deki yat firmasında çalışan Süleyman K, mesai sırasında iş makinasına parmağını kaptırması sonucu yaralandı.

        HIZ SINIRINI AŞTI CEZA KESİLDİ

        AA'da yer alan habere göre bunun üzerine Süleyman K'yi hastaneye yetiştirmeye çalışan iş arkadaşının kullandığı şirket aracı yolda radara yakalandı. Şirket aracına Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi tarafından hız sınırı yüzde 50'den fazla aşıldığı gerekçesiyle 6 bin 439 lira trafik cezası kesildi.

        İDARİ YAPTIRIMIN KALDIRILMASI İSTENDİ

        Cezanın tebliğ edilmesi üzerine şirket avukatı aracılığıyla idari yaptırımın kaldırılması istemiyle Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulunuldu.

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        HASTANE BELGELERİ SUNULDU

        Başvuru dilekçesinde söz konusu hızın kasıtlı olarak yapılmadığı, çalışanın iş kazası geçirmesi sebebiyle yaralandığı ve acil hastaneye yetiştirilmeye çalışıldığı için hız sınırının ihlal edilmek zorunda kalındığı vurgulandı. İtiraz dilekçesine işçinin yaralandığını ortaya koyan hastane belgeleri de eklendi.

        "GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ KAPSAMINDA"

        İtirazı değerlendiren hakimlik, çalışanın iş kazası geçiren Süleyman K'yi hastaneye yetiştirmeye çalıştığı, trafik güvenliğini tehlikeye atmadığı, geçiş üstünlüğü kapsamında olduğu gerekçesiyle idari yaptırımın kaldırılmasına karar verdi.

        Şirket avukatı Mustafa Alper Oral, şirkete çalışan işçinin testereyi kullanırken parmağını kestiğini ve aciliyet durumundan arkadaşı tarafından şirket aracıyla hastaneye götürülmek üzere yola çıkıldığını söyledi. Yaralının Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldüğü sırada radar cezası uygulandığını belirten Oral, şunları dile getirdi:

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        "TRAFİK CEZASI İPTAL OLDU"

        "Ceza tutanağını inceledik ve o tarihte bu radar cezasının işçinin hastaneye yetiştirildiği sırada kesildiğini öğrendik. Yaralının hastanede tedavi gördüğü, aciliyet durumunu ortaya koyan belgelerle mahkemeye başvurduk. Mahkeme sürücünün, işçinin ağırlığını bilemeyecek kadar endişe içerisinde olduğunu, yaşam hakkına ağırlık verdiğine ve geçiş üstünlüğünü ön planda tuttuğuna hükmetti. Bu durum nedeniyle radar cezasının uygulanmamasına karar verdi. Kesilen 6 bin 439 liralık trafik cezası iptal olmuş oldu. Bu kesin karar oluyor ve emsal niteliği taşıyor. Karar, Türkiye'nin herhangi bir yerinde böyle bir durumun yaşanması durumunda radar cezasının uygulanmayacağını gösteriyor ve gerekli itirazların da yapılması gerekiyor."

        PARMAĞI YERİNE DİKİLDİ

        Oral, öte yandan çalışanın hastaneye zamanında yetiştirilmesi sayesinden parmağının yerine dikildiğini ve tedavisinin devam ettiğini belirtti.

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        #Antalya
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