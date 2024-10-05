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        Jelert de çözüm olmadı

        Sacha Boey'un ayrılığı sonrasında aradığı sağ beke kavuşamayan Galatasaray'da Elias Jelert transferi de çözüm olmadı. Sarı-kırmızılıların 9 milyon Euro bonservis bedeli ödediği Danimarkalı futbolcu, RFS deplasmanında da süre alamadı

        Giriş: 05.10.2024 - 10:51 Güncelleme: 05.10.2024 - 10:51
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        Galatasaray'da sağ bek bilmecesi devam ediyor.

        UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında RFS'ye konuk olan sarı-kırmızılılar, 2-0 öne geçtiği maçta 1 puana razı olurken karşılaşmaya sağ bekte Kaan Ayhan başladı; bitiren isim ise Barış Alper Yılmaz oldu.

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        Sacha Boey'un Bayern Münih'e transferi sonrasında sağ beke iki transfer yapan sarı-kırmızılılarda Elias Jelert de pansuman olmadı.

        Geçen sezon devre arasında Serge Aurier'i renklerine bağlayan Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncudan umduğu verimi alamamıştı.

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        Bu yaz Guela Doue'nin peşinde koşan sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcuyu transfer edememiş; Kopenhag'tan Elias Jelert için devreye girilmişti.

        Danimarka ekibine genç sağ bek için 9 milyon Euro net bonservis bedeli ödeyen sarı-kırmızılılar, Jelert'ten de şimdiye kadar istediğini alamadı.

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        Okan Buruk sağ bek bölgesinde Kaan Ayhan'ı tercih ederken Jelert forma şansı bulduğu kısıtlı sürede beklentilerin altında kaldı.

        RFS deplasmanında da sağ bek bölgesinde maça Kaan Ayhan'la başlayan Okan Buruk ikinci yarıda tecrübeli oyuncuyu çıkarırken sağ beke Barış Alper Yılmaz'ı çekti.

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        Galatasaray formasıyla şimdiye kadar 9 maçta toplamda 345 dakika süre alan 21 yaşındaki Jelert, hayal kırıklığı yarattı.

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