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        Bugün yaz gibi olacak! İllerimizde hava durumu!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 1-3 derece artacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 07:02 Güncelleme: 05.10.2024 - 07:02
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        Bugün yaz gibi olacak! İllerimizde hava durumu!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 1-3 derece artacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 28, Az bulutlu ve açık

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        İSTANBUL: 28, Az bulutlu

        İZMİR: 32, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 32, Az bulutlu

        BURSA: 33, Az bulutlu ve açık

        EDİRNE: 31, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 28, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 34, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 31, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 34, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 28, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 32, Az bulutlu ve açık

        MERSİN: 30, Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI: 27, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 28, Az bulutlu ve açık

        KONYA: 26, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 29, Az bulutlu ve açık

        DÜZCE: 33, Az bulutlu ve açık

        KASTAMONU: 31, Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK: 27, Az bulutlu ve açık

        AMASYA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 28, Parçalı ve az bulutlu

        TOKAT: 28, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 24, Parçalı ve az bulutlu

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        ERZURUM: 20, Az bulutlu

        KARS: 18, Az bulutlu

        MALATYA: 26, Az bulutlu

        VAN: 21, Az bulutlu

        DİYARBAKIR: 31, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 31, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 32, Az bulutlu ve açık

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