Bugün yaz gibi olacak! İllerimizde hava durumu!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 1-3 derece artacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 1-3 derece artacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 28, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 28, Az bulutlu
İZMİR: 32, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 32, Az bulutlu
BURSA: 33, Az bulutlu ve açık
EDİRNE: 31, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 28, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 34, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 31, Az bulutlu ve açık
ADANA: 34, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 28, Az bulutlu ve açık
HATAY: 32, Az bulutlu ve açık
MERSİN: 30, Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI: 27, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 28, Az bulutlu ve açık
KONYA: 26, Az bulutlu ve açık
BOLU: 29, Az bulutlu ve açık
DÜZCE: 33, Az bulutlu ve açık
KASTAMONU: 31, Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK: 27, Az bulutlu ve açık
AMASYA: 29, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 28, Parçalı ve az bulutlu
TOKAT: 28, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 24, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 20, Az bulutlu
KARS: 18, Az bulutlu
MALATYA: 26, Az bulutlu
VAN: 21, Az bulutlu
DİYARBAKIR: 31, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 31, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 32, Az bulutlu ve açık