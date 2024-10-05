Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
Antalya'da, 74 yaşındaki Hüseyin Ünal, tartıştığı 43 yaşındaki oğlu Hasan Ünal'ı öldürüp, 64 yaşındaki eşi Saniye Ünal'ı ağır yaraladı. Ünal'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri Hüseyin Ünal'ı gözaltına aldı
Antalya'da olay, Alanya ilçesindeki Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Ünal (74) ile oğlu Hasan Ünal (43), henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
OĞLUNU VE KENDİ EŞİNİ VURDU
DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi ile Hüseyin Ünal, tabancayla oğlu Hasan Ünal'a, daha sonra kendi eşi Saniye Ünal'a ateş etti.
OĞLU OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Silah sesini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından vurulan Hasan Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
EŞİNİN DURUMU AĞIR
Ağır yaralanan Saniye Ünal ise ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, Hüseyin Ünal'ı gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.