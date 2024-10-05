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        Haberler Yaşam Londra zirvede, İstanbul ve Paris yarışta: 1854'ün Avrupa'sında en kalabalık 100 şehir bakın hangileriymiş!

        1854 Avrupası: Londra zirvede, İstanbul ve Paris yarışta!

        Listede sadece nüfus değil, tarihin en büyük dönüşüm süreçlerinden biri olan sanayileşmenin izleri de var. Hangi şehir neden ön plana çıktı? İşte 1854 yılında Avrupa'nın en kalabalık 100 şehri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 08:30 Güncelleme: 05.10.2024 - 08:30
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        1

        1854 yılında Londra ve Paris, metropol statüsüne ulaşırken, Osmanlı’nın başkenti İstanbul ise doğu ile batı arasındaki köprü konumunu koruyor. Sanayi ve ticaretin şekillendirdiği bu şehirler, yalnızca nüfus açısından değil, sosyo-ekonomik yapıları ve kültürel etkileriyle de kıtanın geleceğini belirleyen güç merkezleri haline gelmişlerdi. İşte detaylar...

        2

        1854 YILINDA AVRUPA'NIN EN KALABALIK ŞEHİRLERİ

        Avusturya Ulusal Müzesi arşivlerinde yer alan bir gazete kaynağı, 1854 yılına ait Avrupa’nın en kalabalık şehirlerini listeleyen veriler sunuyor. Bu liste, sanayi devriminin yoğunlaştığı ve şehirleşmenin hızlandığı 19. yüzyıl Avrupa’sında kentlerin demografik yapısını gözler önüne seriyor.

        3

        LONDRA ZİRVEDE: AVRUPA'NIN EN BÜYÜK ŞEHRİ

        Listenin zirvesinde 2,363,141 nüfusla Londra yer alıyor. 19. yüzyılın ortasında, sanayi devrimiyle birlikte İngiltere’nin başkenti Londra, Avrupa’nın en büyük ekonomik ve ticari merkezi olarak yükselmişti.

        4

        Dönemin zenginleşen iş dünyası ve artan iş fırsatları, İngiltere kırsalından ve hatta yurt dışından yoğun bir göç dalgasına neden olmuştu. Thames Nehri’nin çevresinde hızla genişleyen şehir, bu dönemde dünyanın da en kalabalık metropollerinden biri haline gelmişti.

        5

        PARİS: SANAT VE KÜLTÜR BAŞKENTİ

        Listenin ikinci sırasında yer alan Paris (1,053,262 nüfus), sadece nüfus açısından değil, sanat, kültür ve politika açısından da Avrupa’nın en önemli şehirlerinden biriydi.

        6

        Baron Haussmann’ın büyük imar projeleriyle birlikte geniş bulvarlar, parklar ve ikonik binalar inşa edilerek modern bir kent yapısı oluşturulmuştu. Fransız İmparatorluğu’nun bu görkemli başkenti, dönemin mimari gelişmeleri ve sosyokültürel etkinlikleri ile ön plana çıkıyordu.

        7

        OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN GÖZDESİ: KONSTANTİNOPOLİS

        Üçüncü sırada Konstantinopolis (İstanbul) yer alıyor ve 786,990 kişilik nüfusuyla Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olarak listenin üst sıralarında bulunuyor.

        8

        Stratejik konumu nedeniyle Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan bu kadim şehir, ticaret yollarının kesişme noktasıydı. Farklı kültürlerin, dinlerin ve etnik grupların bir arada yaşadığı bu kozmopolit kent, aynı zamanda Osmanlı saray hayatının da merkeziydi.

        9

        RUSYA’NIN YÜKSELEN ŞEHİRLERİ: ST. PETERSBURG VE MOSKOVA

        Rusya İmparatorluğu’nun iki önemli kenti olan St. Petersburg (478,437 nüfus) ve Moskova (350,000 nüfus) da listeye girmiş durumda. St. Petersburg, Batılı mimarisi ve Baltık Denizi’ne yakın konumu ile Rusya’nın Avrupa’ya açılan penceresi olarak kabul ediliyordu.

        10

        Çar I. Petro’nun kurduğu bu kent, aynı zamanda Rusya’nın siyasi ve kültürel merkeziydi. Moskova ise geleneksel ve dini yapısı ile ülkenin iç kesimlerindeki büyük bir ticaret ve yönetim merkezi olarak önemini koruyordu.

        11

        ALMAN PRENSLİKLERİNDE HIZLI BÜYÜME: BERLİN VE HAMBURG

        Almanya’nın birliği henüz sağlanmamış olsa da, Prusya egemenliğinde olan Berlin (441,931 nüfus) ve Hamburg (148,754 nüfus), sanayi devrimi sürecinde hızla gelişen şehirler arasında yer alıyor. Berlin, Prusya’nın başkenti ve askeri merkezi olarak güçlü bir ekonomik büyüme sergiledi.

        12

        Öte yandan Hamburg, Kuzey Denizi’ne kıyısı olan bir liman kenti olarak ticaret ve denizcilik sektöründe hızla yükseldi. Bu dönemde bu iki şehir de Almanya’nın sanayi ve ticaret üsleri haline gelmeye başlamıştı.

        13

        İTALYA ŞEHİRLERİ: NAPOLİ VE MİLAN

        Listede İtalya’nın önde gelen şehirlerinden Napoli (416,675 nüfus) ve Milan (151,438 nüfus) dikkat çekiyor. Napoli, İtalya’nın güneyinde yer alan en büyük şehir olup, o dönemde Akdeniz ticaretinin merkezlerinden biriydi.

        14

        Ayrıca, zengin tarihi ve kültürel yapısı ile İtalyan Rönesansı’na da önemli katkılar sunmuştu. Milan ise kuzeyde, Avrupa’nın kalbine yakın konumuyla sanayi ve bankacılık sektöründe hızla büyüyordu. Moda ve tasarımın merkezi olma yolunda ilk adımlarını atan bu kent, ekonomik kalkınmada ön plana çıkmıştı.

        15

        İSPANYA’NIN BÜYÜK ŞEHİRLERİ: MADRİD VE BARSELONA

        İspanya’nın başkenti Madrid (294,000 nüfus), listede 12. sırada yer alıyor. İspanyol Krallığı’nın başkenti olarak politik ve idari bir merkez olan Madrid, o dönemde sanayileşme sürecine girmeye başlamıştı.

        16

        Bir diğer önemli İspanyol şehri olan Barselona (120,000 nüfus), Katalonya’nın merkezi olarak sanayi devriminden etkilenmiş ve limanı ile ticaretin önemli bir noktası haline gelmişti.

        17

        ORTA AVRUPA’NIN BAŞKENTLERİ: VİYANA, PRAG VE BUDAPEŞTE

        Viyana (477,846 nüfus), Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun başkenti olarak listeye dördüncü sıradan girdi.

        18

        Kültürel ve sanatsal etkinliklerin merkezi olan bu şehir, aynı zamanda bir eğitim ve bilim merkezi olarak da tanınıyordu. Prag (125,181 nüfus) ve Budapeşte (126,150 nüfus) ise bu dönemde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun önde gelen kentleri olarak yükseliş gösterdi.

        19

        İRLANDA’NIN TEMSİLCİSİ: DUBLİN

        Listede 13. sırada bulunan Dublin (252,000 nüfus), İrlanda’nın en büyük şehri ve başkenti olarak dikkat çekiyor.

        20

        Bu dönemde İrlanda, İngiltere’nin egemenliği altında olmasına rağmen, kendi kültürel kimliğini koruyarak büyümeye devam ediyordu. Büyük Kıtlık (1845-1852) sonrasında nüfusu büyük ölçüde azalan Dublin, toparlanma sürecindeydi.

        21

        ŞEHİRLEŞMENİN HIZLI YÜKSELİŞİ

        19. yüzyılın ortalarındaki bu şehirler listesi, sanayileşmenin ve modernleşmenin etkilerini açıkça ortaya koyuyor. Bu dönemde kentler hızla büyüyor ve milyonlarca insan kırsal bölgelerden kentsel merkezlere göç ediyordu.

        22

        Sanayi devriminin getirdiği yeni iş olanakları, ulaşımın gelişmesi ve şehirlerin sunduğu sosyal olanaklar, bu hızlı büyümenin ana nedenleri arasında yer alıyor.

        23

        BU LİSTE KIYMETLİ BİR BELGE NİTELİĞİ TAŞIYOR!

        1854 yılına ait bu liste, Avrupa şehirlerinin demografik yapısını ve önemini anlamak açısından kıymetli bir belge niteliği taşıyor. Sanayileşme sürecinin getirdiği dinamikler, Avrupa’da şehirlerin nüfus yapısını ve ekonomik durumlarını kökten değiştirmiş, bu şehirler modern Avrupa’nın temellerini atmıştı.

        24

        Özellikle Londra, Paris ve Konstantinopolis gibi büyük şehirler, sadece nüfusları ile değil, aynı zamanda kültürel ve politik etkileri ile de kıta genelinde önemli bir rol oynamıştı.

        25

        AVRUPA'NIN EN KALABALIK 100 ŞEHRİ!

        1. Londra, İngiltere - 2,363,141

        2. Paris, Fransa - 1,053,262

        3. İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu - 786,990

        4. St. Petersburg, Rusya - 478,437

        5. Viyana, Avusturya - 477,846

        6. Berlin, Prusya - 441,931

        7. Napoli, İtalya - 416,675

        8. Liverpool, İngiltere - 384,238

        9. Glasgow, İskoçya - 367,800

        10. Moskova, Rusya - 350,000

        26

        11. Manchester, İngiltere - 296,000

        12. Madrid, İspanya - 294,000

        13. Dublin, İrlanda - 252,000

        14. Lyon, Fransa - 240,000

        15. Birmingham, İngiltere - 249,000

        16. Lizbon, Portekiz - 246,343

        17. Amsterdam, Hollanda - 215,000

        18. Marsilya, Fransa - 195,257

        19. Palermo, İtalya - 191,000

        20. Roma, İtalya - 188,000

        27

        21. Varşova, Rusya - 162,597

        22. Leeds, İngiltere - 152,000

        23. Milano, İtalya - 151,438

        24. Hamburg, Almanya - 148,754

        25. Brüksel, Belçika - 136,000

        26. Torino, İtalya - 136,000

        27. Kopenhag, Danimarka - 133,140

        28. Venedik, İtalya - 130,000

        29. Budapeşte, Avusturya - 126,150

        30. Prag, Avusturya - 125,181

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        31. Bordo, Fransa - 120,000

        32. Barselona, İspanya - 120,000

        33. Cenova, İtalya - 120,000

        34. Bristol, İngiltere - 110,000

        35. Gent, Belçika - 106,776

        36. Münih, Almanya - 106,000

        37. Breslau (Wrocław), Prusya - 105,169

        38. Sheffield, İngiltere - 103,000

        39. Floransa, İtalya - 102,154

        40. Plymouth, İngiltere - 100,000

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        41. Rouen, Fransa - 100,000

        42. Edirne, Osmanlı İmparatorluğu - 100,000

        43. Belfast, İrlanda - 100,000

        44. Köln, Prusya - 98,858

        45. Dresden, Almanya - 96,274

        46. Stockholm, İsveç - 91,227

        47. Rotterdam, Hollanda - 90,000

        48. Newcastle, İngiltere - 87,784

        49. Nottingham, İngiltere - 86,000

        50. Cork, İrlanda - 85,000

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        51. Sevilla, İspanya - 85,000

        52. Messina, İtalya - 84,000

        53. Nantes, Fransa - 83,000

        54. Porto, Portekiz - 83,000

        55. Livorno (Leghorn), İtalya - 80,000

        56. Dundee, İskoçya - 79,000

        57. Odesa, Rusya - 78,000

        58. Liege, Belçika - 78,000

        59. Lviv (Lemberg), Avusturya - 75,000

        60. Bolonya, İtalya - 75,000

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        61. Selanik, Osmanlı İmparatorluğu - 75,000

        62. Portsmouth, İngiltere - 73,000

        63. Aberdeen, İskoçya - 72,000

        64. Toulouse, Fransa - 72,000

        65. Riga, Rusya - 72,000

        66. Valensiya, İspanya - 71,000

        67. Trieste, Avusturya - 71,000

        68. Granada, İspanya - 70,000

        69. Königsberg, Prusya (Kaliningrad) - 70,000

        70. Lille, Fransa - 66,000

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        71. Lahey, Hollanda - 66,000

        72. Malaga, İspanya - 66,000

        73. Leipzig, Almanya - 66,000

        74. Debrecen, Avusturya - 65,000

        75. Bükreş, Osmanlı İmparatorluğu - 61,000

        76. Leicester, İngiltere - 61,000

        77. Padova, İtalya - 60,000

        78. Bath, İngiltere - 60,000

        79. Gdańsk (Danzig), Prusya - 60,000

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        80. Frankfurt, Almanya - 60,000

        81. Kazan, Rusya - 57,000

        82. Magdeburg, Prusya - 57,000

        83. Limerick, İrlanda - 55,000

        84. Cadiz, İspanya - 54,000

        85. Katanya, İtalya - 54,000

        86. Perm, Rusya - 53,000

        87. Bremen, Almanya - 50,000

        88. Strazburg, Fransa - 50,000

        89. Graz, Avusturya - 50,000

        90. Sofya, Osmanlı İmparatorluğu - 50,000

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        91. Paisley, İskoçya - 48,000

        92. Sionies (?), İtalya - 45,000

        93. Utrecht, Hollanda - 45,000

        94. Parma, İtalya - 44,000

        95. Zaragoza, İspanya - 44,000

        96. Stuttgart, Württemberg - 30,000

        97. Atina, Yunanistan - 28,000

        98. Cenevre, İsviçre - 26,000

        99. Basel, İsviçre - 25,000

        100. Bale, İsviçre - 24,000

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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