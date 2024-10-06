Bir zamanlar var olan ülkeler: Geçmişin izleri ve bugünkü ulus devletlerin doğuşu!
Geçmişte dünya haritasında yer alan birçok ülke, savaşlar, devrimler, birleşmeler ya da bölünmeler sonucunda tarihten silinmiştir. İşte artık var olmayan bazı ülkeler!
Tarih boyunca dünya haritasında yer almış, ancak zamanla kaybolmuş birçok devlet, ardında gizemli hikayeler bıraktı. Kimi savaşlarla, kimi siyasi entrikalarla tarih sahnesinden silinen bu ülkeler, adeta tarihin labirentinde kaybolmuş gibi görünüyor. İşte detaylar!
AFRİKA VE ASYA'DAKİ ÜLKELER
BURMA (MYANMAR)
Burma, 1989'da resmi olarak adını Myanmar olarak değiştirmiştir. Ancak birçok ülke bu değişikliği hala tanımamaktadır.
SEYLAN (SRI LANKA)
Hint Okyanusu'nda yer alan bu ada ülkesi, 1972 yılında adını Sri Lanka olarak değiştirmiştir.
SİKKİM
Sikkim, 17. yüzyıldan 1975'e kadar bağımsız bir krallıktı. Şu anda Hindistan'ın bir parçasıdır.
HABEŞİSTAN (ETİYOPYA İMPARATORLUĞU)
Kuzeydoğu Afrika'da bir krallık olan Habeşistan, 20. yüzyılın başlarında Eritre ve Etiyopya eyaletlerine bölünerek sona erdi.
TİBET
Yedinci yüzyılda bir krallık olarak kurulan Tibet, 1950'de Çin tarafından işgal edilmiştir ve günümüzde Çin'in Xizang Özerk Bölgesi olarak bilinir.
AVRUPA'DAKİ ÜLKELER
AVUSTURYA-MACARİSTAN İMPARATORLUĞU
1867'de kurulan bu imparatorluk, Avusturya ve Macaristan'ın yanı sıra birçok Orta Avrupa ve Balkan ülkesini kapsamaktaydı. I. Dünya Savaşı'nın sonunda çökmüştür
ÇEKOSLOVAKYA
Doğu Avrupa'da bir ülke olan Çekoslovakya, 1993 yılında barışçıl bir şekilde Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrılmıştır.
PRUSYA
1660'ta kurulan Prusya, modern Almanya'nın kuzeyini ve batı Polonya'yı kapsayan bir krallıktı. II. Dünya Savaşı'nın sonunda dağıldı.