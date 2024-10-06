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        Haberler Yaşam Tarihin labirentinde kayıp ülkeler: Dünya haritasından silinmiş devletlerin sırları!

        Bir zamanlar var olan ülkeler: Geçmişin izleri ve bugünkü ulus devletlerin doğuşu!

        Geçmişte dünya haritasında yer alan birçok ülke, savaşlar, devrimler, birleşmeler ya da bölünmeler sonucunda tarihten silinmiştir. İşte artık var olmayan bazı ülkeler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 08:30 Güncelleme: 06.10.2024 - 08:30
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        1

        Tarih boyunca dünya haritasında yer almış, ancak zamanla kaybolmuş birçok devlet, ardında gizemli hikayeler bıraktı. Kimi savaşlarla, kimi siyasi entrikalarla tarih sahnesinden silinen bu ülkeler, adeta tarihin labirentinde kaybolmuş gibi görünüyor. İşte detaylar!

        2

        AFRİKA VE ASYA'DAKİ ÜLKELER

        BURMA (MYANMAR)

        Burma, 1989'da resmi olarak adını Myanmar olarak değiştirmiştir. Ancak birçok ülke bu değişikliği hala tanımamaktadır.

        3

        SEYLAN (SRI LANKA)

        Hint Okyanusu'nda yer alan bu ada ülkesi, 1972 yılında adını Sri Lanka olarak değiştirmiştir.

        4

        SİKKİM

        Sikkim, 17. yüzyıldan 1975'e kadar bağımsız bir krallıktı. Şu anda Hindistan'ın bir parçasıdır.

        5

        HABEŞİSTAN (ETİYOPYA İMPARATORLUĞU)

        Kuzeydoğu Afrika'da bir krallık olan Habeşistan, 20. yüzyılın başlarında Eritre ve Etiyopya eyaletlerine bölünerek sona erdi.

        6

        TİBET

        Yedinci yüzyılda bir krallık olarak kurulan Tibet, 1950'de Çin tarafından işgal edilmiştir ve günümüzde Çin'in Xizang Özerk Bölgesi olarak bilinir.

        7

        AVRUPA'DAKİ ÜLKELER

        AVUSTURYA-MACARİSTAN İMPARATORLUĞU

        1867'de kurulan bu imparatorluk, Avusturya ve Macaristan'ın yanı sıra birçok Orta Avrupa ve Balkan ülkesini kapsamaktaydı. I. Dünya Savaşı'nın sonunda çökmüştür

        8

        ÇEKOSLOVAKYA

        Doğu Avrupa'da bir ülke olan Çekoslovakya, 1993 yılında barışçıl bir şekilde Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrılmıştır.

        9

        PRUSYA

        1660'ta kurulan Prusya, modern Almanya'nın kuzeyini ve batı Polonya'yı kapsayan bir krallıktı. II. Dünya Savaşı'nın sonunda dağıldı.

        10

        GRAN KOLOMBİYA

        1819-1830 yılları arasında bugünkü Kolombiya, Panama, Venezuela ve Ekvador'u kapsayan Gran Kolombiya, Venezuela ve Ekvador'un birlikten ayrılmasıyla sona erdi.

        Kaynak: Thought Co, Exploring

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