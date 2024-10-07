Bakan Tunç'tan 'İyi hal indirimi' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç şu değerlendirmede bulundu.

İşte Tunç'un konuşmalarından öne çıkan başlıklar:

Hem hukukçularımız, hem akademisyenlerimiz, uygulayıcımız ve milletvekillerimizle iyi hal indirimin devam edip etmeyeceği özellikle konusunu görüşeceğiz. Cezalarda alt ve üst sınır var. Hakim dosyaya göre sınırlar arasında karar veriyor. Bir de iyi hal indirimi olduğunda bazı suçlar bakımından özellikle kamuoyunun tepkisiyle karşı karşıya geliyoruz. Bunu tekrar gözden geçirmek gerekir.

"TOPLUMU SUÇTAN KORUMALIYIZ"

Bazı suçlar bakımından denetimli serbestlik uygulanır mı, uygulanmaz mı, ceza hukukçularımızla konuşmamız gerekir. Kasten öldürme, kasten yaralama konusunda özellikle denetimli serbestlik uygulamaların toplumda eleştiriler olduğunu görüyoruz. Bunları dikkate almalıyız. Toplumu suçtan korumalıyız. Ceza hukukunun ve adaletinin amacı toplumu suçtan korumaktır.

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KOLLUKLA SAVCILIK İLİŞKİLERİ

Bu anlamda hem suçun işlenmesini önleyici tedbirler, asıl önemli husus budur. Eğitim çalışmaları ve ailelere dönük bilgilendirme çalışmaları. Suç işlendikten sonra da soruşturmanın etkin bir şekilde yürümesi gerekir. Bu kollukla, savcılığın çok iyi bir ilişki içerisinde sürdürmesi, delilleri maddi gerçekliği toplaması lazım. Kişiler serbest kaldıktan sonra delillerin, görüntülerin ortaya çıkması toplumu rahatsız ediyor. Soruşturma aşamasında bu görüntülerin elde edilebilmesi, delillerin elimde edilebilmesi konusundaki soruşturmanın daha etkili olması için neler yapılabilir. Seçim beyannamesinde adli kollukla ilgili düşünce vardı. Bu konu tartışılabilir. Kovuşturma açısından delillerin takdiri önemli.