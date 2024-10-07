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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı: Ölen uluslararası sistemdir | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı: Ölen uluslararası sistemdir

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'de Hamas ve İsrail arasında başlayan ve daha sonra İsrail'in tüm Orta Doğu'ya yaydığı bölgesel savaşların yıldönümünde bir açıklama yayımladı. Gazze'de sadece sivillerin değil insanlığın ve uluslararası sistemin de öldüğünü söyleyen Erdoğan, "Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da öyle durdurulacaktır" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 14:17 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:17
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın İsrail'e saldırısı ve daha sonra İsrail'in Gazze ve Lübnan başta olmak üzere tüm bölgeyi bombalamasının başlangıcı olan 7 Ekim 2023'ün yıldönümünde bir mesaj paylaştı.

        Son bir yıl içindeki Gazze'de yaşanan kayıplara dikkat çeken Erdoğan, Gazze'de ölenlerin sadece siviller değil, aynı zamanda uluslararası sistem olduğun söyledi.

        Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

        "Bugün 7 Ekim... Tam 365 gün önce hayatta olan, çoğu çocuk ve kadın 50 bin kardeşimiz vahşice katledildi. Gazze'deki hastaneler, farklı inançlara ait ibadethaneler, okullar artık ayakta değil. Pek çok gazeteci, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, barış elçisi artık aramızda değil.

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        Gazze'de, Filistin'de, bugünlerde Lübnan'da ölen sadece kadınlar, çocuklar, bebekler, masum siviller değil; aynı zamanda insanlıktır, insanlığa hizmet etmesi beklenen kurumlardır, uluslararası sistemdir...

        Tam 1 yıldır dünyanın gözü önünde, canlı yayında katledilen aslında tüm insanlıktır, insanlığın geleceğe dair tüm umutlarıdır.

        "İsrail'in soykırımı son bulmalı"

        Katil İsrail hükûmetinin 7 Ekim'den bu yana katlettiği on binlerce insanı bugün hüzünle yâd ediyor; eşlerini, çocuklarını, ailelerini kaybeden yüreği yaralı Gazzeli, Filistinli, Lübnanlı kardeşlerime en kalbî taziyelerimi iletiyorum.

        İsrail'in uzun yıllardır süren soykırım, işgal ve istila politikası artık bir son bulmalıdır.

        Unutulmamalıdır ki İsrail 1 yıldır uyguladığı, hâlen de devam etmekte olduğu bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir.

        Hitler nasıl insanlığın ortak ittifakıyla durdurulduysa Netanyahu ve cinayet şebekesi de aynı şekilde durdurulacaktır.

        Gazze soykırımının hesabının sorulmadığı bir dünya huzura kavuşamayacaktır.

        Türkiye olarak bedeli her ne olursa olsun İsrail hükûmetinin karşısında durmaya, dünyayı da bu onurlu duruşa çağırmaya devam edeceğiz."

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