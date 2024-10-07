Geç emekli olan fazla maaş alacak

EYT düzenlemesinden sonra milyonlarca çalışan kademeli geçiş düzenlemesi beklerken, hükümet emeklilik sistemini baştan aşağı düzenleyecek bir çalışma başlatmıştı.

Özellikle, en düşük emekli maaşının açlık sınırının altında kalması, ödenen prim gün sayısı ile alınan emekli aylığının dengeli olmaması, emekli maaşları arasındaki adaletsizlik, farklı katsayı uygulamalarının yol açtığı dengesizlik, aylık bağlama oranlarının yeniden düzenlenmesi, emeklilik yaşıyla ilgili düzenleme bu çalışmanın konusu oldu.

Emeklilik Reformu dışında; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı uzmanları, bu yıl emekli olacaklar ile önümüzdeki yıl emekli olacaklar arasında yüzde 30’luk bir kıdem tazminatı ve emekli aylık farkı oluşacağına dair kaygı ve talepleri inceliyor. Bu çalışma da kısa süre içinde tamamlanacak.

"Bizim daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım" ifadelerini kullanan Güler, Avrupa ülkelerinde uygulanan emeklilik yaş oranına dikkat çekerek, "Gelişmiş ülkelerdeki uygulamayı esas alırsak emeklilikte üç başlık öne çıkıyor; ödediğiniz prim miktarı, ödediğiniz süre ve yaş" dedi.

EMEKLİLİKTE MAAŞ VE TAZMİNAT FARKI

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi SGK çatısı altında üç kategori bulunuyor. Bunlardan 2024’te kaç kişi, 2025’te, 2026’da kaç kişinin emekli olacağına bakılıyor.

Aylık bağlama oranları üç kurumda da farklı uygulanıyor. Bunların yıllara bağlı olarak alacakları tazminat ve ücretlerde bir değişiklik olup olmayacağı inceleniyor.

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Emeklilik sınırında olan 800-900 bin kişi bulunurken; bunların bir kısmı özel sektörde, bir kısmı ise kamuda çalışıyor.

Yıllara bağlı olarak alınacak emekli aylıklarının aylık bağlama oranlarından mı, enflasyondan da mı yoksa maaş katsayı ve göstergelerinden mi kaynaklı olduğuna bağlı olarak bir kanun çıkarılması gerekebilir. Fark, enflasyon ve aylık bağlama oranı kaynaklı ise yönetmelikle sorun çözülecek. Katsayı ve göstergelerden kaynaklı bir sorun var ise o zaman kanun çıkarılması gerekiyor.