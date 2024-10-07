Uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yanarak can verdi!
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, uçuruma yuvarlanıp taklalar atarak alev alan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazesi, incelemenin ardından kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı
Bolu'da kaza, saat 09.30 sıralarında Mudurnu ilçesinin Aynalıkaya mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yabancı plakalı otomobil, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.
DEFALARCA TAKLA ATTI
DHA'da yer alan habere göre defalarca takla atan otomobil alev aldı. Yoldan geçen sürücülerin alevleri fark edip yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 CANSIZ BEDENE ULAŞILDI
Ekipler yangını söndürürken, araçta yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.
KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK
Ölenlerin cenazesi, incelemenin ardından kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.