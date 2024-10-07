Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
Sivas'ta, kız öğrencilerin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kampüsüne, tel örgüleri kesip izinsiz giren 24 yaşındaki M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, yurttaki kız arkadaşıyla konuşmak için kampüse girdiğini söylediği öğrenildi
Sivas'ta, kız öğrencilerin kaldığı Binali Yıldırım KYK kampüsünde önceki akşam saatlerinde şüpheli bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
TEL ÖRGÜLERİ KESİP KAMPUSÜ GİRDİ
DHA'da yer alan habere göre çalışmada M.Y. isimli şüphelinin tel örgülere zarar vererek kampüse girdiği tespit edildi. M.Y., ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki sorgusu tamamlanan M.Y. adliyeye sevk edildi. Elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye getirilen M.Y. kampüse neden girdiği yönündeki soruyu cevapsız bıraktı.
ARKADAŞIYLA KONUŞMAK İSTEMİŞ
Şüphelinin emniyette verdiği ifadede yurtta kalan kız arkadaşıyla konuşabilmek amacıyla kampüse girdiğini söylediği öğrenildi.