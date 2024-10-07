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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas haberleri: Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu! | Son dakika haberleri

        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!

        Sivas'ta, kız öğrencilerin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kampüsüne, tel örgüleri kesip izinsiz giren 24 yaşındaki M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, yurttaki kız arkadaşıyla konuşmak için kampüse girdiğini söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 11:44 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:44
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        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
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        Sivas'ta, kız öğrencilerin kaldığı Binali Yıldırım KYK kampüsünde önceki akşam saatlerinde şüpheli bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        TEL ÖRGÜLERİ KESİP KAMPUSÜ GİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre çalışmada M.Y. isimli şüphelinin tel örgülere zarar vererek kampüse girdiği tespit edildi. M.Y., ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

        ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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        Emniyetteki sorgusu tamamlanan M.Y. adliyeye sevk edildi. Elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye getirilen M.Y. kampüse neden girdiği yönündeki soruyu cevapsız bıraktı.

        ARKADAŞIYLA KONUŞMAK İSTEMİŞ

        Şüphelinin emniyette verdiği ifadede yurtta kalan kız arkadaşıyla konuşabilmek amacıyla kampüse girdiğini söylediği öğrenildi.

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