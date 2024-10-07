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        Haberler Sağlık Son dakika haberi: 2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu | Sağlık Haberleri

        Son dakika haberi 2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

        2024 Tıp Nobel Ödülü'nü Victor Ambros ve Gary Ruvkun kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 12:37 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:05
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        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
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        2024 Nobel Tıp Ödülü'nü "mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi" çalışmalarından dolayı ABD'li Victor Ambros ve Gary Ruvkun kazandı.

        Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar, İsveç'in Karolinska Enstitüsü Nobel Meclisi tarafından seçildi ve 11 milyon İsveç kronu (1,1 milyon $) tutarında bir ödül alacak.

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da Nobel Tıp Ödülü ilk sırada açıklandı. Bilimin tartışmasız en prestijli ödülü olan Nobel'in sahipleri belli oldu.

        Nobel ödüllerinin diğer sahipleri ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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