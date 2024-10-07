Son dakika haberi 2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

2024 Nobel Tıp Ödülü'nü "mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi" çalışmalarından dolayı ABD'li Victor Ambros ve Gary Ruvkun kazandı.

Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar, İsveç'in Karolinska Enstitüsü Nobel Meclisi tarafından seçildi ve 11 milyon İsveç kronu (1,1 milyon $) tutarında bir ödül alacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Nobel Tıp Ödülü ilk sırada açıklandı. Bilimin tartışmasız en prestijli ödülü olan Nobel'in sahipleri belli oldu.

Nobel ödüllerinin diğer sahipleri ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.