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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da 48 yaşındaki Müyesser Kartav, kızı tarafından yatağında ölü bulundu

        İstanbul'da 48 yaşındaki Müyesser Kartav, kızı tarafından yatağında ölü bulundu

        İstanbul Sarıyer'de 48 yaşındaki Müyesser Kartav, okuldan eve gelen 16 yaşındaki kızı tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen Kartav'ın yaklaşık 5 ay önce mide küçültme ameliyatı olduğu ve ölümünün şüpheli bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        Kızı tarafından ölü bulundu

        Sarıyer’de Müyesser Kartav (48), okuldan eve gelen kızı S.K. (16) tarafından yatağında ölü bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, Kartav’ın yaklaşık 5 ay önce mide küçültme ameliyatı olduğu ortaya çıktı. Ölüm haberini alan ve aralarında küslük bulunduğu öğrenilen kadının yakınları evin önünde tartıştı. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        DHA'daki habere göre olay; İstanbul'da 6 Ekim Salı günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şenol K., eşi Müyesser Kartav’ı son olarak saat 14.30 sıralarında gördükten sonra evden çıktı.

        Saat 17.20 sıralarında okuldan eve gelen kızı, annesini yatak odasında hareketsiz halde yatarken buldu. Bunun üzerine sokağa çıkan kızı, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerin eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kartav’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        5 AY ÖNCE MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLMUŞ

        Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Kartav’ın yaklaşık 5 ay önce Kağıthane’deki bir özel hastanede mide küçültme ameliyatı olduğu belirlendi.

        Kartav’ın ölüm haberini alan yakınları evin önünde toplandı. Aralarında daha önceden küslük olduğu öğrenilen akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

        ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

        Kartav’ın ameliyatın ardından sık sık rahatsızlandığı, ambulansla ve kendi imkanlarıyla tedavi için hastaneye gittiği öğrenildi. Adli doktor tarafından yapılan incelemelerde Kartav’ın ölümü şüpheli bulundu.

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        Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Kartav’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

        MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

        Müyesser Kartav’ın cenazesi, yaşadığı sokaktaki komşularından helallik alınmasının ardından memleketi Karabük Safranbolu Ağaçkesen köyüne götürüldü. Kartav’ın cenazesi 8 Ekim Perşembe günü öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedildi.

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