Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gerçekleşti: Ambulans şoförü Mehmet Fatih Çınar, 7 Aralık 2021 tarihinde düzenli olarak kemoterapi tedavisi gören kanser hastası N.D.’yi hastaneye götürüyordu.

Aniden Ruşen Çöllüoğlu kullandığı otomobille ambulansı durdurarak önünü kesti. “Neden ambulansın sireni çalışıyor” diye bağırmaya başladı. Ambulans şoförü Çınar da, “Ağır hasta taşıyorum acil hastaneye gitmemiz gerek” dese de Çöllüoğlu izin vermedi.

Çöllüoğlu , “Ambulansın ilerlemesine izin vermeyeceğim” diyerek ambulansın arka kapısını açtı. Pandemi tarihleri arasında yüzünde maske bile olmadan kanser hastası N.D.’nin bulunduğu bölmeyi zorla inceledi. Çöllüoğlu yaklaşık 20 dakika boyunca hasta taşıyan ambulansın gitmesine mani oldu.

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İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ŞOFÖR ÇIKTI

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ruşen Çöllüoğlu, “Ben Üsküdar ilçe Sağlık Müdürlüğü’nde şoför olarak çalışıyorum. Olay günü ambulans şoförü siren çalarak aniden önüme kırdı. Neredeyse kaza yapıyordum. Selektör yapınca ambulans durdu. Yanına yaklaşıp ‘Siren çalamazsın zaten ışıkların yanıyor’ dedim. Ben kesinlikle ambulansın önüne geçerek ambulansı durdurmadım” şeklinde kendini savundu. Ambulans şoförünün araçtan inerek kendisine arkadaki hastayı gösterdiğini iddia etti.

Olaya şahit olan kişiler de soruşturma aşamasında tanık olarak dinlendi. Tanıklar ambulans şoförünü doğrular nitelikle beyanda bulundu. Başsavcılık şüphelinin “Kamu kurumu faaliyetlerini cebir kullanarak engellemek” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.