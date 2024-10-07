Altın zirveden düştü, petrol geriledi
Orta Doğu, İsrail'in hafta sonu kuzey Gazze'ye asker göndermesi ve Lübnan'da hava saldırıları ve sınırlı kara manevralarını sürdürmesiyle gerginlik sürerken 'güvenli liman' olarak görülen altında kayıp yüzde 2'ye yaklaştı. Petrol de haftanın ilk işlem gününde gerileme gösterdi
Altın hızlı fiyatlamanın durgunluğu içine girerken petrol fiyatı 2023'ten bu yana en sert yükselişini gerçekleştirmesinin ardından düşüşe geçti.
Altın fiyatı Orta Doğu'daki gerilim ve Fed'in faiz indirimiyle birlikte yükselse de haftanın ilk işlem günü kaybı yüzde 2'ye yaklaştı.
Spot altın haftanın ilk işlem gününde ons başına 2.646 dolardan işlem görüyor. Gram altın 2.915 lira, Çeyrek altın 4664 lira, Cumhuriyet altını ise 18.658 liradan alıcısını buluyor.
Brent petrol ise geçen hafta yükselişinin ardından varil başına 78 doların altına düştü, ABD ham petrolü ise 74 dolar.