Mazhar Alanson'dan kızına acı veda
Mazhar Alanson, önceki gün kaybettiği kızı Eda Alanson'a veda ediyor
Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson'dan doğma kızı Eda Alanson, cuma günü kanser nedeniyle 46 yaşında vefat etti.
Eda Alanson'un; yaşamını, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yitirdiği açıklandı.
74 yaşındaki Mazhar Alanson, açıklama yaparak; "Canım kızım melek oldu. Öğle namazıyla Fatih Camii'nden uğurlayacağız. Allah, kimseyi evlat acısıyla sınamasın" dedi.
Eda Alanson, gazetecilik ve metin yazarlığı yapıyordu.
2009 yapımı ‘Kirpi’de babasıyla beraber kameraların karşısına geçen Eda Alanson, filmde hem oyunculuk hem de metin yazarlığını yapmıştı.
Eda Alanson, Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra defnedilecek.
Arkadaşları ve meslektaşları, Mazhar Alanson'u yalnız bırakmayarak, acısını paylaştı.