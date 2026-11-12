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        Haberler Dünya Filistin Başbakanı Mustafa, COP31 Genel Kurulunda ayakta alkışlandı

        Filistin Başbakanı Mustafa, COP31 Genel Kurulunda ayakta alkışlandı

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) katılan Filistin Başbakanı Mustafa, Genel Kurulda ayakta alkışlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 13:54 Güncelleme:
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        Filistin Başbakanı ayakta alkışlandı

        Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Genel Kurulunda ayakta alkışlandı.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, 196 ülkeden temsilcilerin katılımıyla Anadolu Genel Kurul Salonu'nda oturum gerçekleştirildi.

        Oturuma başkanlık eden COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşma sırası gelen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı kürsüye davet etmeden önce Türkiye'nin Filistin'e desteğini yineledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün aynı kürsüden yaptığı konuşmayla dünyaya önemli bir gerçeği bir kez daha hatırlattığını belirten Murat Kurum, şöyle konuştu:

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        "Türkiye her zaman Filistin'in yanındadır, Gazze'nin yanındadır. Dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizle birlikte hareket edeceğiz. İstiyoruz ki Antalya'dan yükselen ses, iklim adaletsizliğine de vicdanın sessizliğine de 'dur' diyen ses olsun."

        Kurum'un sözlerinin ardından Filistin Başbakanı Mustafa, Anadolu Genel Kurul Salonu'ndaki katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

        Konuşmasını tamamlayan Mustafa, Kurum'a sarılarak teşekkür etti.

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        #Filistin
        #cop31
        #haberler
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