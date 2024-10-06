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        Macron ile Netanyahu "silah ambargosunu" görüştü

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'e silah ambargosu çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesinde, Hizbullah'a karşı hamlelerinin, tüm bölgenin istikrarı için bir fırsat olduğunu savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 23:59 Güncelleme: 06.10.2024 - 23:59
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        Macron ile Netanyahu "silah ambargosunu" görüştü
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        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail'e silah ambargosu çağrısı yaptığı için sert biçimde eleştirdiği Macron ile telefonda görüştü.

        İran'ın tüm eksenine verdiği destek göz önüne alınırsa "İsrail'in de dostlarının yanında yer almasını istediğini" belirten Netanyahu, İsrail'e kısıtlama getirmenin İran'ın "şer eksenini güçlendireceğini" ileri sürdü.

        "TÜM BÖLGENİN İSTİKRAR, BARIŞ VE GÜVENLİĞİ LEHİNE DEĞİŞTİRECEK BİR FIRSAT"

        Netanyahu, "İsrail'in Hizbullah'a karşı hamlelerinin, Lübnan'da gerçekliği tüm bölgenin istikrar, barış ve güvenliği lehine değiştirecek bir fırsat taşıdığını" savundu.

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        Görüşmeye ilişkin Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre ise iki lider "tam bir açıklıkla" Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

        "GÖRÜŞ AYRILIKLARINI KABUL ETMEKLE BİRLİKTE BİRBİRLERİNİ ANLAMAK İSTEDİLER"

        Macron ve Netanyahu "görüş ayrılıklarını kabul etmekle birlikte birbirlerini anlama isteklerini" dile getirdi.

        Fransa'nın İsrail'in güvenliğine "sarsılmaz" bağlılığını yineleyen Macron, son aylarda İran'ın İsrail'e saldırıları sırasında İsrail savunmasına destek vermek amacıyla Fransız askeri kaynaklarının seferber edildiğini hatırlattı.

        7 Ekim saldırılarının 1. yılında, İsrail halkı ile dayanışma içinde olduklarını dile getiren Macron, "herkes gibi İsrail’in de kendini savunma hakkı" olduğunu yineledi.

        "SİLAH SEVKİYATI HERKESİN BEKLEDİĞİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMAYACAK"

        Netanyahu'ya "ateşkes zamanının geldiğine" inandığını söyleyen Macron, silah sevkiyatının, Gazze'deki savaşın uzamasının ve Lübnan'a yayılmasının "İsrail'in ve bölgedeki herkesin beklediği güvenliği" sağlamayacağını vurguladı.

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        Öte yandan Macron, "siyasi çözümlerin geliştirilmesi için bir an evvel kararlı bir çaba" sergilenmesi gerektiğini kaydetti.

        MACRON VE NETANYAHU ARASINDA İSRAİL'E SİLAH AMBARGOSU GERGİNLİĞİ

        Macron, dün İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanacağı silahların sevkiyatını durdurma çağrısı yapmıştı.

        Bölgede önceliğin siyasi bir çözüme geri dönmek ve Gazze'deki saldırılarda kullanılacak silah sevkiyatını durdurmak olduğunu belirten Macron, İsrail'in, uluslararası hukuk ve insani hukuka uyarak kendini savunması gerektiğini ifade etmişti.

        İsrail Başbakanı Netanyahu ise Macron'un bu açıklamalarına sert çıkmış, vekilleri ve başta İran'a karşı "medeniyet" için savaştığını savunarak, Batılı liderlerin İsrail'e silah ambargosu çağrılarını "ayıp" diye nitelemişti.

        Elysee Sarayı'ndan Netanyahu’nun ifadelerine ilişkin yapılan açıklamada ise, Fransa'nın İsrail'in sarsılmaz dostu olduğu vurgulanarak, "Netanyahu'nun sözleri çok aşırıya kaçıyor ve bunun, Fransa ile İsrail arasındaki dostlukla alakası yok." ifadesi kullanılmıştı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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