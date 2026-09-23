Bugün Ne Oldu? 23 Eylül 2026 haberleri: Mansur Yavaş ve ilçe belediye başkanları CHP'den istifa etti, Kılıçdaroğlu ve Özel'den ilk yorum, Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

MANSUR YAVAŞ CHP’DEN İSTİFA ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ederek bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu. Yavaş açıklamasında, "Siyasette bazı kararlar vardır öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur" dedi.

CHP'DE PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Mansur Yavaş'ın ardından Kalecik, Beypazarı, Ayaş, Şereflikoçhisar, Elmadağ, Güdül ve Polatlı belediye başkanları da CHP üyeliklerinden ayrıldıklarını açıkladı.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL'DEN YAVAŞ'IN İSTİFASINA İLK YORUM

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Yavaş'ın istifasına ilişkin "İstifa tek taraflı bir işlemdir. Kendi siyasal tercihi" değerlendirmesinde bulundu. Yeni Parti lideri Özgür Özel ise "Yavaş'ı aradım tebrik ettim. Kararının memleket için de kendisine de hayırlı olmasını diledim. Bundan sonra da belediye başkanlarımızın alacağı her karara saygılıyız. Kendisinin sorumluluğu Ankara'ya karşıdır" dedi.

CHP PARTİ SÖZCÜSÜ SARI: HİÇ KİMSE CHP'DEN ÜSTÜN DEĞİL

Mansur Yavaş'ın istifasından önce sabah saatlerinde CHP'li Müslim Sarı, "Hiç kimse CHP'den üstün değil. Bir belediye başkanımız bir işlem yaparken, kendi genel başkanı dışında, başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdiğini diyemez" açıklamasını yapmıştı.

ADALAR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

Bugün ayrıca Adalar Belediye Başkan Vekili seçiminde AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz, üçüncü ve dördüncü turlarda kullanılan 5 oyun tamamını alarak başkan vekili seçildi. İlk iki turda yeterli çoğunluğun sağlanamamasının ardından CHP'li meclis üyeleri salondan ayrılırken, oylama sırasında gerginlik yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de AK Parti için oy kullanan 3 meclis üyesinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN EMNİYET MÜDÜRLERİNE DİKKAT ÇEKEN TALİMAT

Ankara’da “Göreve Yeni Atanan Emniyet Müdürleri Toplantısı”nda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini, rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir" dedi.

FON SORUŞTURMASINDA 20 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan yürütülen fon soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

"TÜRKİYE'NİN GRİ LİSTE RİSKİ YOK"

Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Mali Eylem Görev Gücü Değerlendirme Raporu ile Türkiye'nin stratejik bir eksikliğinin olmadığı ve gri liste riskinin bulunmadığının açıkça tescil edildiği bildirildi.

ALİBABA TÜRKİYE’DE İLK BULUT BÖLGESİNİ KURUYOR

Çin ile ABD arasındaki yapay zeka rekabeti tırmanırken, Çinli e-ticaret devi Alibaba, Avrupa ve Ortadoğu'daki veri merkezlerini genişletme planını hızlandırmayı planlıyor. Çinli e-ticaret devi önümüzdeki 12 ay içinde Türkiye, Finlandiya ve Hollanda'da ilk bulut bölgelerini kuracak.

FUTBOLCU TOLGA KALENDER HAYATINI KAYBETTİ

Üzücü bir haber var şimdi... Bandırmaspor'da forma giyen ve bir dönem Adana Demirspor'da da oynayan 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender hayatını kaybetti. Tolga Kalender'in vefatı başta ailesi ve yakınları olmak üzere futbol camiasında üzüntüye neden oldu.