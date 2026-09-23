Gedson Fernandes'ten Trabzonspor cevabı!

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor'un ara transfer döneminde Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, Fernandes cephesinden iddialara yanıt geldi.

Rus basınından Sport24'ün, Gedson Fernandes'in menajerlik şirketi Gestifute'ye dayandırdığı habere göre; Portekizli futbolcunun Trabzonspor'a transferinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'da çok mutlu olduğu ve takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Gedson'ın bu kış Trabzonspor'a gitme ihtimali yok. Spartak'ta oynamak istiyor ve bu kulüpte çok mutlu." denildi.

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BEŞİKTAŞ'TAN 20 MİLYON EURO'YA SPARTAK'A GİTTİ

Gedson Fernandes, 2025 yılında Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Daha önce Türkiye'de Galatasaray ve Çaykur Rizespor formalarını da giyen Portekizli futbolcu, bu sezon Spartak Moskova ile çıktığı 11 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Gedson'un Rus ekibiyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.