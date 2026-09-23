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        Gedson Fernandes'ten Trabzonspor cevabı!

        Transferde ismi Trabzonspor ile anılan Gedson Fernandes'in menajerlik şirketinden iddialarla ilgili açıklama geldi. Portekizli orta sahanın Spartak Moskova'da çok mutlu olduğuna vurgu yapılan açıklamada, transferin söz konusu olmadığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 15:22 Güncelleme:
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        Gedson Fernandes'ten Trabzonspor cevabı!

        Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor'un ara transfer döneminde Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, Fernandes cephesinden iddialara yanıt geldi.

        Rus basınından Sport24'ün, Gedson Fernandes'in menajerlik şirketi Gestifute'ye dayandırdığı habere göre; Portekizli futbolcunun Trabzonspor'a transferinin söz konusu olmadığı belirtildi.

        Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'da çok mutlu olduğu ve takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ifade edildi.

        Açıklamada, "Gedson'ın bu kış Trabzonspor'a gitme ihtimali yok. Spartak'ta oynamak istiyor ve bu kulüpte çok mutlu." denildi.

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        BEŞİKTAŞ'TAN 20 MİLYON EURO'YA SPARTAK'A GİTTİ

        Gedson Fernandes, 2025 yılında Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

        Daha önce Türkiye'de Galatasaray ve Çaykur Rizespor formalarını da giyen Portekizli futbolcu, bu sezon Spartak Moskova ile çıktığı 11 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

        Gedson'un Rus ekibiyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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        #trabzonspor
        #Gedson Fernandes
        #spartak moskova
        #transfer
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