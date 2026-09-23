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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bakan Çiftçi'den emniyet müdürlerine dikkat çeken talimat!

        Bakan Çiftçi'den emniyet müdürlerine dikkat çeken talimat!

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'da dün yaşanan okul saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi yaptığı açıklamada, "Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini, rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 11:50 Güncelleme:
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        Bakan Çiftçi'den emniyet müdürlerine dikkat çeken talimat!

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara’da “Göreve Yeni Atanan Emniyet Müdürleri Toplantısı”nda konuştu.

        Bakan Çiftçi, dün Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde gerçekleşen ve 11 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Çiftçi özetle şöyle konuştu:

        "ŞEHİRLERİMİZİN HUZURUNU GÜÇLENDİRECEĞİZ"

        "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye güvenlik alanında çok önemli bir mesafe kat etti. Şimdi önümüzde daha büyük bir hedef var; bu hedefin adı Terörsüz Türkiye'dir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Terörsüz Türkiye hedefimize ve Türkiye Yüzyılı idealimize, şehirlerimizin huzurunu daha da güçlendirerek yürümeye devam edeceğiz.

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        "RUTİN BAŞLIK OLARAK GÖRÜLMEMELİ"

        Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir.

        "OKUL GÜVENLİĞİNDE HASSAS OLACAKSINIZ"

        Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir. Turgutlu’da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çiziyorum; okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız."

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        #Manisa
        #Manisa Turgutlu okul saldırısı
        #okul saldırısı
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