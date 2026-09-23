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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 45 milyar lirayı bir günde çekip çıktı

        45 milyar lirayı bir günde çekip çıktı

        18 Eylül'de büyük bir bankanın serbest fonunda 8 yatırımcı ve 52,8 milyar lira bulunurken 1 iş günü sonra yani 21 Eylül'de yatırımcı sayısı 7'ye fon büyüklüğü ise 7.4 milyar liraya indi. Yani bir günde 1 yatırımcı yaklaşık 45 milyar lirasını alıp çıkmış

        Giriş: 23 Eylül 2026 - 08:00 Güncelleme:
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        1 milyarder gelişmelerden fena korktu

        Serbest yatırım fonlarında yapılan düzenleme ve ardından bu fonların müşterilerinin paralarını ödeyemez hale gelmesi nedeniyle bu fonların tasfiye edilmesi kararı nedeniyle piyasada yatırımcıların endişeleri sürüyor.

        Bu durum rakamlara da yansıyor. Uzmanların aktardığına göre fon piyasasından çekinen yatırımcılar ağırlıklı olarak banka mevduatlarına yöneliyor. Ayrıca görece küçük kurumların fonlarından banka para piyasası fonlarına da akım olduğu ifade ediliyor.

        Gelişmelerden korkan yatırımcıların davranışlarına ilişkin en çarpıcı örnek ise bir büyük bankanın para piyasası fonunda görüldü. Sadece basit repo yaparak faiz kazanan özel fon hiç zarar da etmediği halde 1 milyarder yatırımcı fonu terketme yolunu geçti.

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        52,8 MİLYARDAN 7,4 MİLYARA İNDİ

        Fonların durumu gösteren FVT uygulamasında 18 Eylül'de büyük bir bankanın serbest fonunda 8 yatırımcı ve 52,8 milyar lira bulunurken 1 iş günü sonra yani 21 Eylül'de yatırımcı sayısı 7'ye fon büyüklüğü ise 7.4 milyar liraya indiği görülüyor. Bu rakam bir günde 1 yatırımcının yaklaşık 45 milyar lirasını (nedereyse 1 milyar dolar) alıp fondan çıktığını gösteriyor. Milyarder yatırımcının yabancı olduğu öğrenildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

        SÜREÇ NASIL İŞLEMİŞTİ?

        Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

        Bu şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenilmişti.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı. Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınmıştı.

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        #Para piyasası fonu
        #Borsa İstanbul
        #yatırım fonu düzenlemesi
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