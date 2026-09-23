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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe ile anılmıştı: Malang Sarr tekme tokat dövüldü iddiası!

        Fenerbahçe ile anılmıştı: Malang Sarr tekme tokat dövüldü iddiası!

        Yaz transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Senegalli stoper Malang Sarr'ın Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM'a transferi sonrası ortalık karıştı. Fransız basını, Sarr'ın eski danışmanına ücret vermediği için dövüldüğünü iddia etti. İşte yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 14:39 Güncelleme:
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        Fransız yıldız tekme tokat dövüldü iddiası!

        Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Malang Sarr'ın NEOM'a transferi sonrasında dikkat çeken bir olay yaşandı.

        L'Equipe'in haberine göre Sarr'ın NEOM'a transferinde sürece aracılık eden kişiyi devreden çıkardığı ve transfer görüşmelerini kendi başına tamamladığı belirtildi. Bu durumun ardından eski temsilcisiyle bağlantılı olduğu belirtilen bir grupla komisyon konusunda anlaşmazlık yaşandı.

        L'Equipe'nin aktardığına göre, danışmanının yakınlarının yapılan bu davranıştan sonra Sarr'ın kaldığı kampta giderek oyuncuyu tekme tokat dövdü. Ancak Fransız oyuncunun yaşanan olayın üstünü kapatarak polise gitmeme kararı aldığı belirtildi.

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        Haberde Fransız futbolcunun olayın ardından şikâyetçi olmadığı ve konunun üzerine gitmediği belirtildi.

        OLAY OTEL KAMERALARINA YANSIDI

        Yaşananların otelin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtildi. NEOM yetkililerinin durumu polise bildireceğinin öğrenilmesinin ardından söz konusu kişilerin otelden ayrıldığı aktarıldı.

        27 yaşındaki Senegalli stoperin adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmış ancak bonservisi elinde bulunan futbolcu tercihini NEOM'dan yana kullanmıştı.

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        #Malang Sarr
        #fenerbahçe
        #NEOM FC
        #transfer
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