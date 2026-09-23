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        Haberler Magazin Cem Yılmaz: Stressiz işe girdim

        Cem Yılmaz: Stressiz işe girdim

        Geçirdiği kalp krizinin ardından sık sık sağlığına gönderme yapan Cem Yılmaz'dan yeni bir paylaşım geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 12:24 Güncelleme:
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        "Stressiz işe girdim"

        Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçirmişti. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo olan Yılmaz, tedavisinin ardından evine dönmüştü.

        Ünlü komedyen, doktorların kendisine "Stresten uzak durun" dediğini belirtmişti.

        Oto sanayiye giden Cem Yılmaz, esprili bir paylaşım yaparak, "Stressiz işe girdim" dedi.

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        #cem yılmaz
        #kalp krizi
        #oto sanayi
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