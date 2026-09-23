Cem Yılmaz: Stressiz işe girdim
Geçirdiği kalp krizinin ardından sık sık sağlığına gönderme yapan Cem Yılmaz'dan yeni bir paylaşım geldi
Giriş: 23 Eylül 2026 - 12:24 Güncelleme:
Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçirmişti. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo olan Yılmaz, tedavisinin ardından evine dönmüştü.
Ünlü komedyen, doktorların kendisine "Stresten uzak durun" dediğini belirtmişti.
Oto sanayiye giden Cem Yılmaz, esprili bir paylaşım yaparak, "Stressiz işe girdim" dedi.
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