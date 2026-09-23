Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un istifasının ardından yeni başkan vekilini belirlemek üzere belediye meclisi bugün saat 10.00'da yeniden toplandı. CHP'li meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle 21 Eylül'de yapılamayan seçimler bugün tekrarlandı. AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz Adalar Belediye Başkanvekili seçildi
Adalar Belediye Başkan vekili Medine Pamuk’un sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkan vekili seçimi için belediye meclisi bugün saat 10.00’da yeniden toplandı.
DHA'da yer alan habere göre; Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘rüşvet alma’ iddialarıyla 23 Haziran'da tutuklandı.
Akpolat’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından 27 Haziran’da Adalar Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde Medine Pamuk başkan vekili seçildi. Bir süre görevini sürdüren Pamuk, sağlık sorunları gerekçesiyle 14 Eylül’de görevinden istifa etti.
21 EYLÜL'DE CHP’Lİ ÜYELER KATILMADI
İstanbul Valiliği tarafından yeni başkan vekili seçiminin 21 Eylül’de saat 09.00’da yapılacağı duyuruldu. Önceki gün yapılan başkan vekili seçimine CHP’li meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle salt çoğunluk sağlanamadı.
Bunun üzerine seçim bugün saat 10.00’a ertelendi. AK Parti grubu Kemal Türkyılmaz’ı aday gösterirken, CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan oldu.
AK PARTİ'YE GEÇTİ
Yapılan oylamada Adalar Belediye Başkanvekilliğini AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz kazandı. Belediye CHP'den AK Parti2ye geçti.