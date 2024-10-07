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        Haberler Dünya Gerilim tırmandı! İsrail 7 Ekim için alarma geçti | Dış Haberler

        7 Ekim için alarma geçti! İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor

        İsrail, Gazze ve Lübnan çatışmalarını tırmandırırken 7 Ekim için alarma geçti. Ülke genelinde Hamas-İsrail çatışmalarının birinci yıl dönümünde gerçekleşecek anma törenlerinde güvenlik önlemlerini artırdı. İsrail, gece boyu saldırılarında Beyrut'un güneyini vurdu, Hizbullah Hayfa şehrinin yakınlarındaki bir İsrail askeri üssünü hedef aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 07:39 Güncelleme: 07.10.2024 - 07:39
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        Gerilim tırmandı! İsrail 7 Ekim için alarmda
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        İsrail-Hamas çatışmaları tam bir yıl önce bugün başladı. İsrail bugün, 7 Ekim saldırılarının birinci yıl dönümü için anma törenleri düzenleyecek. Diğer yandan İsrail'in İran'a karşı misilleme saldırısı olasılığı artarken, Lübnan ve Gazze'de yoğun bombalama ve toplu tahliye emirleri gerginliği tırmandırıyor.

        İsrailliller, ülke genelinde anma törenine hazırlanırken, bölgede benzeri görülmemiş bir krizin yaşandığı bir bölge yüksek alarma geçti. İsrail'de yetkililer, Negev çölündeki bir şehrin merkezindeki otobüs istasyonunda silahlı saldırı düzenlenmesine karşı tetikte olduklarını söyledi. Geçen haftaki saldırıda bir kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

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        İran'da havaalanları, İsrail petrol ya da nükleer tesislerine olası saldırı ihtimaline karşı dün uçuşları iptal etti. Uçuşlar bu sabaha karşı "güvenli koşulların sağlanması" sonrasında kaldırıldı.

        NETANYAHU'DAN MİSİLLEME YANITI

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı "misilleme" yanıtı verdi ancak zamanı ve yeri kendisinin seçeceğini söyledi. Washington, bölgeyi daha da topyekün bir savaşa sürükleyebilecek kırmızı çizgileri aşmaması için Netanyahu'yu uyardı.

        Beyaz Saray ve Pentagon'dan üst düzey yetkililer, beklenen saldırısı konusunda İsrail ile görüşmelerde bulundu. Joe Biden, Netanyahu'yu İran'ın nükleer veya petrol üretimini hedef almaması konusunda uyardı.

        GAZZE'DE YÜZ BİNLERCE SİVİLİN KALDIĞI BÖLGE İÇİN TAHLİYE EMRİ

        İsrail aylar sonra ilk kez Gazze'nin kuzeyine bir tank kolunu gönderdi ve orada büyük bir operasyon başlattı. Saldırılarda bir camiyi ve okulu vurdu, 24 kişi öldü. İsrail, dün yüz binlerce sivilin kaldığı kuzey Gazze Şeridi'nin tamamı için yeni bir genel tahliye emri yayınladı ve İsrailli bir askeri sözcü Hamas'a karşı "savaşın yeni bir aşamasının" başladığını söyledi.

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        Netanyahu, Pazar günü ilk kez Lübnan sınırına yakın birlikleri ziyaret etti, İsrail'in çatışmada "galip geleceğini" dile getirdi.

        Pazar gecesi geç saatlerde, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde bulunan Dahiye bölgesinde şiddetli patlamalar meydana geldi.

        Bu sabah erken saatlerinde Hizbullah, kuzeydeki Hayfa şehrinin yakınlarındaki bir İsrail askeri üssünü hedef aldı, İsrail medyası 10 kişinin yaralandığını bildirirdi.

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün yaptığı açıklamada, İran'ın saldırılarında bombalamanın hava kuvvetlerinin faaliyet kabiliyetini etkilemediğini ve İsrail'in istediği zaman İran'a karşılık vereceğini söyledi.

        İRAN'DAN "MİSİLLEME OLURSA YANIT VERİRİRİZ" AÇIKLAMASI

        İsrail, son bir haftalık çatışmada onlarca askerinin Lübnan'da yaralandığını söylerken, Hizbullah bu hafta sonu 20 İsrail askerinin öldürüldüğünü iddia etti. Netanyahu, "Bizi yok etmeyi amaçlayan İran'ın kötülük eksenine karşı zorlu bir savaşın içindeyiz. Bu olmayacak, çünkü birlikte duracağız ve Tanrı'nın yardımıyla birlikte zafer kazanacağız." dedi.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cumartesi günü, İsrail'in İran'a saldırması durumunda İran'ın buna yanıt vereceği konusunda uyarıda bulundu. Arakçi, "Siyonist rejimin herhangi bir saldırısına tepkimiz tamamen net. Her eylem için İran'dan orantılı ve benzer bir tepki olacak, hatta daha da güçlü." dedi.

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        #israil
        #gazze
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