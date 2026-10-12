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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İşverenin "tarihsiz istifa" oyunu BAM’dan döndü: Mahkeme işçiyi haklı buldu

        İşverenin "tarihsiz istifa" oyunu BAM’dan döndü: Mahkeme işçiyi haklı buldu

        Başka bir projede çalışmak isteyen kıdemli güvenlik görevlisine imzalatılan tarihsiz belgeyi istifa dilekçesi sayarak işten çıkaran işverenin oyunu mahkemeden döndü. Bölge Adliye Mahkemesi, tarihsiz belgenin gerçek bir istifa niteliği taşımadığına hükmederek işçinin işe iadesine karar verdi. Ayrıca işçi için 57 bin 240 lira işe başlatmama tazminatı belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 08:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İşverenin "tarihsiz istifa" oyunu BAM'dan döndü

        Özel sektörde kötü niyetli işverenlerin özellikle kıdemli işçilere yönelik istifa oyunları bir bir mahkemelerden dönüyor. İşverenin başka bir projesinde çalışmak isteyen işçinin imzaladığı tarihsiz belgeyi istifa dilekçesiymiş gibi uygulamaya koyan işverenin oyunu Bölge İdare Mahkemesi'nden (BAM) döndü. BAM, tarihsiz gerçek bir istifa niteliğinde olmayan belgeye itibar edilemeyeceğine dikkat çekti.

        YILLARCA ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN ÇIKARILDI

        Yıllarca güvenlik görevlisi olarak çalıştığı iş yerinden kovulan M.K., İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Davacı; iş akdinin davalı tarafça haksız olarak feshedildiğini iddia etti. İstifa etmemesine rağmen davalının çıkış kodu 03 ile haksız olarak işten çıkardığını belirterek, iş akdinin feshinin geçersizliği ile işe iadesine, işverenin süresi içerisinde işe başlatmaması halinde işe başlatmama tazminatının ve 4 aylık boşta geçen süre ücretin davalılardan alınarak kendisine verilmesini talep etti. Davalı işveren de imzalı istifa dilekçesi olduğunu öne sürdü. İş Mahkemesi, davacı tarafça açılan davanın kabulü ile davalı tarafça yapılan feshin geçersizliğinin tespiti ve davacının işe iadesine hükmetti. Davalı avukatı kararı istinafa taşıdı.

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        GERÇEK BİR İSTİFA DİLEKÇESİ OLMADIĞI VURGULANDI

        BAM 8. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Dosya kapsamındaki el yazılı, imzalı ve tarihsiz istifa dilekçesinin "Çalışmış olduğunuz projenizden başka bir projede çalışmak için ayrılıyorum" şeklinde olduğu hatırlatıldı. İşveren tarafından sunulan el yazılı istifa dilekçesinin tarihsiz oluşu dikkate alındığında düzenlendiği tarihin belgeden anlaşılamadığı gibi, gerçek bir istifa dilekçesi olmadığı vurgulandı.

        BAM kararında şöyle denildi:

        "İstifa dilekçesine itibar edilemeyeceği, ispat yükü üzerinde bulunan davalı tarafça iş akdinin davacının istifası ile sona erdiği ispatlanamadığından davacının iş akdinin davalı tarafça geçerli veya haklı bir nedene dayanılmaksızın feshedildiği gerekçesi ile davanın kabulü yerindedir. İşverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının özel güvenlik hizmetleri şirketindeki iş yerine işe iadesine, davacının süresi içindeki başvurusuna rağmen işverence işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının çalıştığı süre ve fesih sebebi de dikkate alınarak takdiren 4 aylık brüt ücreti olan 57 bin 240 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir."

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