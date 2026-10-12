Spor yazarları Beşiktaş'ın Kocaelispor galibiyetini değerlendirdi: İlk yarıdaki oyun tamam!

"İLK YARIDAKİ OYUN TAMAM"

GÜNTEKİN ONAY: İlk 45 dakikada sağ kanadı Amir Murillo ve Vaclav Cerny ile çok etkili kullanan Beşiktaş, golü ve pozisyonları da o kanattan buldu. İlk kez 11’de başlayan Fabio Miretti, teknik kalitesi ve oyun zekası yüksek bir oyuncu. Dayanıklılığı da yüksek. Beşiktaş’ın orta alan rotasyonunda bu tarz bir oyuncuya şiddetle ihtiyacı var ve yoğun maç takviminde Fabio Miretti, Wilfred N’didi ve Junior Olaitan’ın formda olmaları Vincenzo İtaliano için bir şans. Ayrıca Beşiktaş’ta 20 yaşındaki genç İlhan Fakılı da her maç üzerine koyarak aşama kaydetmeye devam ediyor. Dün direkten dönen şutu öncesi attığı çalım da çok şık idi. Bundan sonra zorlu ve yoğun bir fikstür var. Perşembe günü Hoffenheim, ardından Trabzonspor deplasmanı. Vincenzo İtaliano’nun tercihleri ve kadroda yapacağı rotasyon bu 2 maç için belirleyici olacak. Beşiktaş, Marsilya’yı yenerek başladı ve Avrupa’da kredisi var, Hoffenheim maçında İtaliano’dan ciddi bir rotasyon bekliyorum. (Hürriyet)