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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Spor yazarları Beşiktaş'ın Kocaelispor galibiyetini değerlendirdi: İlk yarıdaki oyun tamam!

        Spor yazarları Beşiktaş'ın Kocaelispor galibiyetini değerlendirdi: İlk yarıdaki oyun tamam!

        Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Spor yazarları, karşılaşmanın ardıdan siyah-beyazlı takımın performansını ve 90 dakikayı değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 09:36 Güncelleme:
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        1

        "ITALIANO'DAN CİDDİ BİR ROTASYON BEKLİYORUM"

        GÜNTEKİN ONAY: "Bundan sonra zorlu ve yoğun bir fikstür var. Perşembe günü Hoffenheim, ardından Trabzonspor deplasmanı. Vincenzo İtaliano’nun tercihleri ve kadroda yapacağı rotasyon bu 2 maç için belirleyici olacak. Beşiktaş, Marsilya’yı yenerek başladı ve Avrupa’da kredisi var, Hoffenheim maçında İtaliano’dan ciddi bir rotasyon bekliyorum." [Hürriyet]

        2

        "KRİTİK VİRAJA GİRİYORLAR"

        CEM DİZDAR: Orta sahası çalıştıysa da ön alan yaratıcılığı, biraz da Cerny’nin yokluğunda düşük kaldı Beşiktaş’ın. Fabio Miretti çalışkan, Salih Özcan gayretkeş, Orkun skor katkılıydı. Beşiktaş’ın ara dönüşü zor da olsa kazanarak yola devam ediyor oluşu kimi görünür sorunlarına rağmen olumluluktur. Özellikle kenar savunma sorunlarına biraz daha çalışmaları gerekecek gibi görünüyor. Önce Hoffenheim ardından Trabzon deplasmanlarından nasıl dönecekleri ise sonrası için hayli önemli eşikler olacak gibi. (Fanatik)

        3

        "ÇOK DAHA İYİ OLMALI KARTAL"

        TURGAY DEMİR: Beşiktaş iyi takım ama hala bütün parçalar birleşmiş değil. Zaman zaman oyundan kopmalar yaşanıyor. İşte o bölümlerde rakiplere pozisyon veriliyor, hatta kalede gol görülüyor. Kocaelispor karşısında da benzer şeyler yaşandı. Beşiktaş sazı eline aldığında kolayca pozisyon üretti, gollerini attı. Ancak bazı bölümlerde yaptığı basit hatalarla rakibinin umutlarını da canlı tuttu. Çok daha iyi olmalı Kartal! Maçların son bölümlerini rakibinin umutlarını tüketmiş, sonucu tartışmaya kapatmış bir takım olarak oynamalı." [Fotomaç]

        4

        "BEŞİKTAŞ'IN OLAITAN'A İHTİYACI VAR"

        ÖMER ÜRÜNDÜL: "Aslında bu maç İtaliano'nun ders çıkarması gereken bir karşılaşma. Çünkü önünde Hoffenheim ve Trabzonspor maçları var. Bilhassa defans bloğunda her zaman iyi oynayan iki bek de stoperler de iyi değildi. Bu yüzden Avrupa Ligi mücadelesine çok dikkat edilmesi gerekir. Bana göre Olaitan'a Beşiktaş'ın şu anda çok ihtiyacı var." [Sabah]

        5

        "ÖNEMLİ BİR FİNAL KAZANILDI"

        SİNAN VARDAR: "Milli ara dönüşleri her zaman zordur. Oyuncular hem uzun yolculuklar yapıyor hem de milli takımlarında dört maçlık yoğun bir periyottan geçiyorlar. Birçok oyuncunun bu karşılaşmalarda süre alması da fiziksel yorgunluğu artırıyor. Bu nedenle böyle dönemlerde oynanan futbolun iyi ya da kötü olmasından çok alınan sonuç önemlidir. Hedefe ulaşırken her maç bir finalse dün önemli bir final kazanıldı. Özellikle Avrupa maçlarının da olduğu yoğun fikstürde Beşiktaş için üç puan almak oldukça kıymetli." (Fotomaç)

        6

        "İLK YARIDAKİ OYUN TAMAM"

        GÜNTEKİN ONAY: İlk 45 dakikada sağ kanadı Amir Murillo ve Vaclav Cerny ile çok etkili kullanan Beşiktaş, golü ve pozisyonları da o kanattan buldu. İlk kez 11’de başlayan Fabio Miretti, teknik kalitesi ve oyun zekası yüksek bir oyuncu. Dayanıklılığı da yüksek. Beşiktaş’ın orta alan rotasyonunda bu tarz bir oyuncuya şiddetle ihtiyacı var ve yoğun maç takviminde Fabio Miretti, Wilfred N’didi ve Junior Olaitan’ın formda olmaları Vincenzo İtaliano için bir şans. Ayrıca Beşiktaş’ta 20 yaşındaki genç İlhan Fakılı da her maç üzerine koyarak aşama kaydetmeye devam ediyor. Dün direkten dönen şutu öncesi attığı çalım da çok şık idi. Bundan sonra zorlu ve yoğun bir fikstür var. Perşembe günü Hoffenheim, ardından Trabzonspor deplasmanı. Vincenzo İtaliano’nun tercihleri ve kadroda yapacağı rotasyon bu 2 maç için belirleyici olacak. Beşiktaş, Marsilya’yı yenerek başladı ve Avrupa’da kredisi var, Hoffenheim maçında İtaliano’dan ciddi bir rotasyon bekliyorum. (Hürriyet)

        7

        "ITALIANO İÇİN ASIL MESELE..."

        FATİH DOĞAN: "Kocaelispor'un direnci, Beşiktaş'ın savunma ve oyun kontrolü sorunlarını görünür kıldı. Sonuçta Beşiktaş kazandı. Fakat her galibiyet, her sorunun çözüldüğü anlamına gelmez. İtaliano için asıl mesele, tabelanın arkasındaki eksikleri görmek." [Sabah]

        8

        "TRABZONSPOR ÖNCESİ KAZANMAK DEĞERLİ"

        KARTAL YİĞİT: "Beşiktaş agresif Kocaeli savunma anlayışını açmakta zorlanınca baskıya rağmen o pozisyon üstüne pozisyon bulan Beşiktaş'ı göremedik. Ancak böylesine maçlar da oynanacak gayet normal, Çünkü milli ara öncesi yaşanan kayıp sonrası daha da önemlisi Trabzon deplasmanı öncesi kazanmak çok ama çok değerliydi." [Takvim]

        9

        "GÖLGESİYLE KAVGA EDEN VLAHOVIC"

        HALİL ÖZER: "Sahada gölgesiyle kavga eden Vlahovic vardı. Türk hakemlerini çözdüğünü sanıyor ama çok amatörce faul almaya çalışıyor. Bu yüzden antipatik görüntü ortaya çıkıyor. O enerjisini takımı için harcasa çok daha iyi olur." [Milliyet]

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        #beşiktaş
        #Kocaelispor
        #süper lig
        #spor yazarları
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