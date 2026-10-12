İstanbul'da olay, önceki gece saat 22.52 sıralarında Bağcılar'da, Fatih Mahallesi Pazar Caddesi’nde meydana geldi.

CADDENİN ORTASINDA YAYLIM ATEŞİ

İddiaya göre, yolda yürüyen Emirhan Menteşe (21) ile Baran D. (20), henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

21 YAŞINDA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emirhan Menteşe’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ARKADAŞI TEDAVİYE ALINDI

Menteşe'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sağ bacağından yaralanan Baran D. ise bilinci açık şekilde Gaziosmanpaşa’daki bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Baran D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

REKLAM

13 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında 13 boş kovan bulundu. Ayrıca, çevredeki bir iş yerine 2 merminin isabet ettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

"2 HAFTA ÖNCEDE BACAĞINDAN VURDULAR"

Emirhan Menteşe’nin 2 hafta önce de silahlı saldırıda bacağından yaralandığını söyleyen ve bu saldırıyı da aynı kişilerin gerçekleştirdiğini öne süren akrabası H.M., “Bunlar bir çete ama neyin çetesi tam olarak bilmiyorum. Çocuğa iki hafta önce mesaj atarak pusu kuruyorlar, uyarı olarak belden altına, bacaklarına ateş ediyorlar, sıyırıp geçiyor.

REKLAM

"İLK ÖNCE SAKAT BIRAKTIK, ŞİMDİ ÖLDÜRECEĞİZ"

Bu sefer de ‘Bu sefer öldün’ deyip çocuğu öldürüp hatta fotoğraflarını çekiyorlar. Kim ya da kimler bilmiyorum ama bulunmasını istiyoruz. 13 saat önce fotoğrafını paylaşıyorlar, ‘İlk önce seni sakat bıraktık, şimdi de seni öldüreceğiz’ diyerek mesaj atıyorlar. Dediğim gibi bunlar bir çete, hepsinin de birbiriyle bağlantısı var ama bizimkinin ne bağlantısı vardı bilmiyorum. Kim yaptıysa bulunmasını istiyorum. Devletimize güveniyorum” dedi.

CENAZESİ GİRESUN’A GÖNDERİLDİ

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlanan Menteşe’nin cenazesi, ailesine teslim edildi. Menteşe’nin cenazesi, Giresun’un Görele ilçesine gönderildi.