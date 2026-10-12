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        Haberler Dünya Husiler Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldı, gerilim tırmandı

        Husiler Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldı, gerilim tırmandı

        Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef alan saldırılarıyla bölgede tansiyon yükseldi. ABD Başkanı Trump, Riyad Havalimanı'na yönelik saldırıların ardından Suudi Arabistan'ın Yemen'deki askeri harekatına katılma ihtimalini incelediklerini söyledi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Husilerin Riyad'a yönelik düşmanca saldırılarını "en güçlü şekilde" kınadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 08:01 Güncelleme:
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        Husiler Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldı, gerilim tırmandı

        Yemen'deki İran destekli Husilerin Riyad yakınlarında bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği ve 13 kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısından bir gün sonra, pazar günü de havalimanındaki bir yolcu terminali hedef alındı.

        Suudi Arabistanlı yetkililer, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki 4 numaralı terminale kimliği belirlenemeyen bir cisim isabet etmesi sonucu yangın çıktığını ve olayda Pakistan uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırı, son bir hafta içinde havalimanını hedef alan bir dizi saldırının sonuncusu oldu.

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        Saldırıların giderek artmasıyla, Yemen'deki çatışmaya daha fazla ülkenin dahil olması ve ABD-İran savaşının bölgesel etkilerinin daha da genişlemesi riskini artırdı.

        TRUMP SALDIRI İHTİMALİNİ İNCELİYOR

        ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü Riyad Havalimanı'na düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan'ın Yemen'deki askeri harekatına katılmayı değerlendirip değerlendirmediği sorusuna, “Bunu inceleyeceğiz” yanıtını verdi.

        SAVAŞIN BAŞLANGICINDAN BU YANA EN ÖLÜMCÜL SALDIRI OLDU

        İran'la ittifak halindeki Husiler, cumartesi günkü saldırı da dahil olmak üzere havalimanına yönelik birden fazla saldırı düzenlediklerini öne sürdü. Cumartesi günkü saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı. Bu, mart ayında İran'la savaşın başlamasından bu yana bir Körfez ülkesine düzenlenen en ölümcül saldırı oldu. Saldırı aynı zamanda Husilerin Suudi Arabistan ve Riyad'ın desteklediği Yemen hükümetiyle yürüttüğü savaşta belirgin bir tırmanışa işaret ediyor.

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        BİR HAFTADA 5 HAVALİMANI HEDEF ALINDI

        Suudi Arabistan'da bir haftada 5 havalimanının hedef alındığı 10 saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, 5 saldırıyla en fazla hedef alınan havalimanı oldu.

        Saldırının ardından Suudi yetkililer havalimanının kapalı kalma süresini uzattı ve okulların perşembe gününe kadar uzaktan eğitime geçeceğini açıkladı.

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        Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonunun sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, cumartesi gecesi yaptığı açıklamada saldırıya “kararlı bir şekilde karşılık verileceğini” söyledi ancak başka ayrıntı paylaşmadı.

        TÜRKİYE DAHİL 4 ÜLKEDEN KINAMA

        Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik düşmanca saldırılarını "en güçlü şekilde" kınadı.

        Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlıkları, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarına ilişkin ortak açıklama yayımladı.

        Açıklamada, "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alarak sivillerin ölümüne, yaralanmasına, ayrıca sivil altyapı ve tesislerin zarar görmesine yol açan menfur saldırılar da dahil olmak üzere, uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil eden, Husiler tarafından Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen mevcut düşmanca saldırıları en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

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        Husiler pazar günü tehditlerini daha da sertleştirerek havayolu şirketlerini, yolcuları ve havalimanı çalışanlarını Suudi Arabistan'daki havalimanlarından uzak durmaları konusunda uyardı.

        Husiler, X üzerinden yaptıkları açıklamada, “Tüm havayolu şirketlerini, uzmanları, çalışanları, işçileri ve yolcuları Suudi Arabistan'daki havalimanlarını ve hava sahasını kullanmamaları konusunda bir kez daha uyarıyoruz. Buralar saldırıya açık ve güçlerimiz için bir harekat sahasına dönüşmüş durumda” ifadelerini kullandı.

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        ABD'DEN İSTİHBARAT PAYLAŞIMIYLA DESTEK

        Öte yandan ABD, harekata istihbarat paylaşımı ve hedef belirleme desteğiyle katkıda bulunuyor. Yaklaşık 200 ABD askeri danışmanı, harekata yardımcı olmak üzere Suudi Arabistan'da görev yapıyor. Ancak ABD, şimdiye kadar Husilere karşı yürütülen çatışmalara doğrudan katılmadı.

        ABD'nin çatışmalara doğrudan dahil olması, Husilerin Babülmendep Boğazı'ndan geçen gemileri yeniden hedef almaya başlamasına yol açabilir. Dünya genelindeki deniz yoluyla taşınan malların yaklaşık yüzde 10'u bu boğazdan geçiyor.

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        Suudi Arabistan, Yemen'de Husilere yönelik hava saldırılarını halihazırda sürdürüyor. Husi yönetiminin Sağlık Bakanlığı, koalisyonun son altı haftada düzenlediği hava saldırılarında 91 Yemenlinin hayatını kaybettiğini, 168 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, ölen ve yaralananların yüzde 60'ının kadın ve çocuklardan oluştuğunu öne sürdü.

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        Suudi Arabistan'ın desteklediği Yemen hükümetine bağlı güçler, Husileri son bir ay içinde ele geçirdikleri bölgelerden çıkarmak için bir harekat başlattı. İlk aşamada başarı elde ettiklerini açıklamalarına rağmen hükümet güçleri, Husilerin Babülmendep Boğazı'na yakın bölgelerdeki hakimiyetini kıramadı. Bu bölgeler arasında Perim Adası da bulunuyor.

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        #Husiler
        #suudi arabistan
        #haberler
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